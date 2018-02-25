GÃ¼ncelleme: 02:04, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

ÃœrdÃ¼n'de kÄ±smi kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi





ÃœrdÃ¼n'e Mulki hÃ¼kÃ¼metinde 2 baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 7 bakan deÄŸiÅŸti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÃœrdÃ¼n'de Hani el-Mulki baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼mette 6'ncÄ± kez revizyona gidildiÄŸi bildirildi. Kraliyet DivanÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Mulki hÃ¼kÃ¼metinde 2 baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 7 bakan deÄŸiÅŸti. Revizyon kapsamÄ±nda, BaÅŸbakanlÄ±k Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak Cemal es-Serayira, Ekonomi Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak Cafer Hasan tayin edildi. Su ve Sulama BakanÄ± Ali el-Gazavi, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Semir Murad, Ã‡evre BakanÄ± Nayif el-Fayiz, GenÃ§lik BakanÄ± BeÅŸir er-RevaÅŸide, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Semir el-MubayyÄ±din, VakÄ±flar BakanÄ± AbdunnasÄ±r Ebulbesal ve Hukuk Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Ahmed el-Uveydi oldu. Mulki baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda kurulan mevcut hÃ¼kÃ¼mette daha Ã¶nce 5 kez kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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