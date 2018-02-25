17:43, 25 Åžubat 2018 Pazar

Merkel ve Macron, Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





ÃœÃ§ liderin, telekonferans sistemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DoÄŸu Gutaâ€™yÄ± konuÅŸtuÄŸu belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, DoÄŸu Guta konusunu konuÅŸtuÄŸu bildirildi. Almanya HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ liderin, yaptÄ±klarÄ± telekonferans gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyiâ€™nde dÃ¼n Suriyeâ€™de tÃ¼m taraflara yÃ¶nelik Ã¶zellikle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgelere insani yardÄ±m giriÅŸlerine ve tahliyelere olanak saÄŸlanmasÄ± iÃ§in en az 30 gÃ¼nlÃ¼k ateÅŸkes kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Merkel ve Macronâ€™un, kararÄ±n sÃ¼ratle ve tam uygulanmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Seibert, Alman ve FransÄ±z liderlerin Rusyaâ€™yÄ±, Suriye rejimine hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmak iÃ§in azami baskÄ± yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Seibert, Merkel ve Macronâ€™un ateÅŸkesin, Cenevreâ€™deki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± iÃ§in temel oluÅŸturduÄŸunu belirttiklerini aktardÄ±. Ã–te yandan Kremlin'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ateÅŸkesin, Suriyeâ€™deki terÃ¶r gruplarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi ifade edildi.

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