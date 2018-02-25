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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 04:06, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

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Almanya'da "KitabÄ±nÄ± al gel, camide oku" projesi
Almanya'da

DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± Kalk EyÃ¼p Sultan Camisinde baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda genÃ§lere kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸince (DÄ°TÄ°B) "KitabÄ±nÄ± al gel, camide oku" projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± Kalk EyÃ¼p Sultan Camisinde baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda genÃ§lere kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

Din gÃ¶revlisi Nesibe Ercan, projeyle genÃ§leri kitap okumaya Ã¶zendirmenin yanÄ± sÄ±ra camilerin birer "ilim ve kÃ¼ltÃ¼r yuvasÄ±" olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermek istediklerini ifade etti.

Ercan, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla gÃ¶rev bÃ¶lgelerindeki genÃ§ kÄ±zlarla her ay bir araya gelmek istediklerini belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°steyen istediÄŸi kitabÄ± getirerek camide okuyabiliyor. Bu vesileyle okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da kazanmÄ±ÅŸ oluyorlar. Kendi aralarÄ±nda birbirlerine kitap tavsiyesinde bulunabiliyorlar. GenÃ§lerimiz kitap, edebiyat ve ÅŸiir Ã¼zerine sohbet etme imkanÄ± buluyor. AyrÄ±ca ayda bir defa da olsa cep telefonlarÄ±nÄ±n kenara bÄ±rakarak kitaplarla vakit geÃ§iriyorlar. Kitap okuyan genÃ§ kÄ±zlarÄ±mÄ±za da anlamlÄ± sÃ¶zlerle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kalemler hediye ediyoruz."

Camilerin birer ilim yuvasÄ± olduÄŸunu aktaran Ercan, ayrÄ±ca projeye genÃ§lerin ilgi gÃ¶stermesinin kendilerini memnun ettiÄŸini kaydetti.



Ä°lgili Konular Almanya DÄ°TÄ°B Kalk EyÃ¼p Sultan Camisi
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Avrupa Haberleri
Almanya'da quot KitabÄ±nÄ± al gel camide oku quot projesi
Almanya'da "KitabÄ±nÄ± al gel, camide oku" projesi

DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± Kalk EyÃ¼p Sultan Camisinde baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda genÃ§lere kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
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