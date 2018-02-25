Almanya'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸince (DÄ°TÄ°B) "KitabÄ±nÄ± al gel, camide oku" projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.
DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± Kalk EyÃ¼p Sultan Camisinde baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda genÃ§lere kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Din gÃ¶revlisi Nesibe Ercan, projeyle genÃ§leri kitap okumaya Ã¶zendirmenin yanÄ± sÄ±ra camilerin birer "ilim ve kÃ¼ltÃ¼r yuvasÄ±" olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermek istediklerini ifade etti.
Ercan, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla gÃ¶rev bÃ¶lgelerindeki genÃ§ kÄ±zlarla her ay bir araya gelmek istediklerini belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ä°steyen istediÄŸi kitabÄ± getirerek camide okuyabiliyor. Bu vesileyle okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da kazanmÄ±ÅŸ oluyorlar. Kendi aralarÄ±nda birbirlerine kitap tavsiyesinde bulunabiliyorlar. GenÃ§lerimiz kitap, edebiyat ve ÅŸiir Ã¼zerine sohbet etme imkanÄ± buluyor. AyrÄ±ca ayda bir defa da olsa cep telefonlarÄ±nÄ±n kenara bÄ±rakarak kitaplarla vakit geÃ§iriyorlar. Kitap okuyan genÃ§ kÄ±zlarÄ±mÄ±za da anlamlÄ± sÃ¶zlerle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kalemler hediye ediyoruz."
Camilerin birer ilim yuvasÄ± olduÄŸunu aktaran Ercan, ayrÄ±ca projeye genÃ§lerin ilgi gÃ¶stermesinin kendilerini memnun ettiÄŸini kaydetti.
DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± Kalk EyÃ¼p Sultan Camisinde baÅŸlatÄ±lan proje kapsamÄ±nda genÃ§lere kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Esed rejimi, Rusya ve destekÃ§isi yabancÄ± gruplarÄ±n 14 KasÄ±m-24 Åžubat'taki saldÄ±rÄ±larÄ±nda 281'i Ã§ocuk, 171'i kadÄ±n 1121 sivil Ã¶ldÃ¼â€¨
ÃœrdÃ¼n'e Mulki hÃ¼kÃ¼metinde 2 baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 7 bakan deÄŸiÅŸti.
KÄ±zÄ±lay, Suriye'nin Azez kentinde Ehli Åžam KampÄ±'nda barÄ±nan 327 aileye yardÄ±m paketi daÄŸÄ±ttÄ±
GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, "BugÃ¼n GÃ¼rcistan baÄŸÄ±msÄ±z ve demokratik bir Ã¼lkedir ama onun bir kÄ±smÄ± hala iÅŸgal altÄ±nda" dedi
ÃœÃ§ liderin, telekonferans sistemiyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DoÄŸu Gutaâ€™yÄ± konuÅŸtuÄŸu belirtildi
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de bulunan Hamas heyeti, Fetih Hareketi'nden ihraÃ§ edilen Dahlan'a yakÄ±n isimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirmeyi isteÄŸi ve Kuzey Kore'nin ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmaya aÃ§Ä±k olduÄŸu bildirildi
Gazze'ye uygulanan abluka yÃ¼zÃ¼nden ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme eksikliÄŸi ile tedavi iÃ§in Gazze dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±na izin verilmemesi gibi nedenlerden yaklaÅŸÄ±k bin Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti
Patrik 3. Teofilos, Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n vergilendirme uygulamasÄ±na karÅŸÄ± KÄ±yamet Kilisesi'ni kapatmaya karar verdiklerini sÃ¶yledi
Valais kantonunda meydana gelen Ã§Ä±ÄŸda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Yunanistan'da "Ruvikonas" isimli anarÅŸist Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±da Novartis binasÄ±nÄ±n giriÅŸ kapÄ±larÄ±na zarar verilirken firmanÄ±n tabelasÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± boya atÄ±ldÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amacÄ±yla gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar, Kilis'te sevgi gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±
Anayasadan iki dÃ¶nem sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayan Ã¼lke lideri Åži'nin 2023'ten sonra da gÃ¶reve devamÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lacak
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slim'in, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°nterpol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Prag'da bir toplantÄ±ya katÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik medyadaki haberler Ã¼zerine Ã‡ekya makamlarÄ±ndan yakalanmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi, bunun Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Suudi Arabistanâ€™da dÃ¼n ÅŸiddetle yaÄŸan dolu, araÃ§larÄ± hurdaya Ã§evirdi