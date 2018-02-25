GÃ¼ncelleme: 03:00, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

DoÄŸu Guta'da 103 gÃ¼nde 1121 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya 14 KasÄ±m 2017-24 Åžubat 2018'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 1121 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

SNHR, baÅŸkent Åžam'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine Rusya, Esed rejimi ve destekÃ§isi yabancÄ± gruplarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 281'i Ã§ocuk, 171'i kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 1121 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AÄŸ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, 14 KasÄ±m 2017- 24 Åžubat 2018 tarihlerini kapsayan 103 gÃ¼nde rejim gÃ¼Ã§lerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 1121 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinin tespit edildiÄŸi yer aldÄ±.

Raporda, DoÄŸu Guta'ya 2011 Mart ayÄ±ndan 24 Åžubat 2018'e kadar dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 1463'Ã¼ Ã§ocuk, 1127'si kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 12 bin 763 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Rapora gÃ¶re, 2011'den bu yana rejim ve destekÃ§ileri bÃ¶lgeye 46 kez kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BMGK'NÄ°N ATEÅžKES KARARI Ä°ÅžE YARAMADI

Rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§ileri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateÅŸkes" kararÄ±na karÅŸÄ±n DoÄŸu Guta'daki sivil yerleÅŸimlere saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±na gÃ¶re, sabah saatlerinde itibaren DoÄŸu Guta'nÄ±n Merc, Haresta, Åžifoniye, Duma, Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Beyt Sava ve Arbin'deki sivil yerleÅŸimlere hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendi.

SaldÄ±rÄ±larda Sakba'da 2, Beyt Sava ve Hammuriye'de 1'er sivil olmak Ã¼zere toplam 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, yaralÄ±lar Ã§evredeki saÄŸlÄ±k merkezlerinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi nedeniyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

BMGK, dÃ¼n gece, Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'daki aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliyesi iÃ§in en az bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Kararda, Suriye genelinde insani yardÄ±mlarÄ±n ''gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir'' bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve "aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n'' tahliye edilebilmesi iÃ§in tÃ¼m taraflardan gecikmeden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± en az 30 gÃ¼n durdurmalarÄ± talep edilmiÅŸti.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. â€¨â€¨DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. â€¨BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk ise aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.