DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deniz rÃ¼zgarÄ± projesinde Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n bu yÄ±l ihalesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk off-shore (denizde) Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ± (YEKA) rÃ¼zgar santrali olacak proje iÃ§in, dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
SektÃ¶r yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, genellikle 20-50 metre derinlikte kurulan off-shore santrallerin ilk Ã¶rneÄŸinin, TÃ¼rkiye'nin denizleri bu aÃ§Ä±dan dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda "yakÄ±n deniz" (near-shore) ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±yor.
Daha Ã¶nce off-shore rÃ¼zgar santrali yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in henÃ¼z bakir konumda bulunan TÃ¼rkiye'deki denizlerin okyanus derinliÄŸinde olmamasÄ±, maliyetleri dÃ¼ÅŸÃ¼recek bir etken olarak deÄŸerlendiriliyor.
Bakan Albayrakâ€™Ä±n "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k off-shore rÃ¼zgar enerjisi santrali iÃ§in YEKA ihalesinin bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± proje iÃ§in, dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Bu yÄ±l ilkbahar aylarÄ±nda ihale ÅŸartlarÄ± netleÅŸecek proje iÃ§in, Ege'de Ã¶zellikle Bozcada'nÄ±n kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde kalan bÃ¶lgeler ve GÃ¶kÃ§eada aÃ§Ä±klarÄ±nÄ±n, Ã‡anakkale bÃ¶lgesi ve Saros KÃ¶rfezi ile Trakya'nÄ±n Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n ciddi potansiyel bulundurduÄŸu belirtiliyor.
"EndÃ¼stride geliÅŸmelerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak"
Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji TÃ¼rkiye Ãœst YÃ¶neticisi Hakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¼lkenin rÃ¼zgar enerjisinde "birinci lig"e Ã§Ä±kmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§ok olumlu adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã–zellikle son 10 yÄ±ldÄ±r rÃ¼zgarda yaklaÅŸÄ±k 7 bin megavat kurulu gÃ¼ce ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n bundan sonraki sÃ¼reÃ§te ihtiyaÃ§ duyulacak her tÃ¼rlÃ¼ bilgi ve becerinin kazanÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"YEKA projeleriyle sadece kurulu gÃ¼Ã§ artÄ±rÄ±lmayacak, aynÄ± zamanda endÃ¼stri tarafÄ±nda da geliÅŸmelerin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lacaktÄ±r. Off-shore projesi ile ilgili planlarÄ± orta vadede enerji dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± anlamÄ±nda olumlu buluyorum. Siemens Gamesa olarak 1991â€™de dÃ¼nyaâ€™nÄ±n ilk off-shore santralini kurduk. BugÃ¼n itibarÄ±yla dÃ¼nyaâ€™daki off-shore kurulu gÃ¼cÃ¼mÃ¼z 11 bin megavatÄ±n Ã¼zerinde. YaklaÅŸÄ±k 30 senedir dÃ¼nya Ã§apÄ±nda edindiÄŸimiz tecrÃ¼beler ile TÃ¼rkiye'deki off-shore projelerine deÄŸer katabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."
"TÃ¼rkiye'nin potansiyeli 32 bin megavat"
Avrupa RÃ¼zgar Enerjisi BirliÄŸi WindEurope BaÅŸkanÄ± Giles Dickson ise ÅŸu anda Avrupa'da rÃ¼zgardan Ã¼retilen elektriÄŸin yÃ¼zde 13'Ã¼nÃ¼n off-shore santrallerden saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Off-shore santrallerin kurulu gÃ¼cÃ¼ artarken maliyetlerinin de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken Dickson, "ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nceki ihalelerde megavatsaat baÅŸÄ±na 150 avro fiyat Ã§Ä±karken, ÅŸimdi bu rakam 60 avroya kadar indi. Yeni off-shore rÃ¼zgar Ã§iftliklerinde kapasite faktÃ¶rleri genellikle yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde." dedi.
Dickson, TÃ¼rkiye'nin off-shore rÃ¼zgar potansiyelinin de oldukÃ§a yÃ¼ksek olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Analizler, TÃ¼rkiye iÃ§in off-shore potansiyelinin 32 bin megavat seviyesinde olabileceÄŸini gÃ¶steriyor. TÃ¼rkiye'nin denizlerindeki derinlikler bu potansiyelin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± geciktirmiÅŸ olabilir ama denizlerin derin taraflarÄ±ndaki potansiyel de ÅŸimdilerde trend olmaya baÅŸlayan yÃ¼zer off-shore rÃ¼zgar santralleriyle deÄŸerlendirilebilir. YÃ¼zer off-shore rÃ¼zgar santralleri 60 metrenin Ã¼zerindeki derinliklerde enerji Ã¼retilmesine izin veriyor. RÃ¼zgar enerjisinin ekonomiye katkÄ±larÄ±nÄ± zaten gÃ¶rmeye baÅŸlayan TÃ¼rkiye, mevcut iletim altyapÄ±sÄ±yla birlikte, off-shore ile de ekonomisine katkÄ± saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek."
DÃ¼nyada lider Ä°ngiltere
Ã–zellikle karasal alanÄ± mÃ¼sait olmayan Ã¼lkelerin elektrik Ã¼retmek iÃ§in tercih ettiÄŸi off-shore rÃ¼zgar santrallerini, baÅŸarÄ±yla uygulayan Ã¼lkelerden Danimarka, Ä°sveÃ§, Almanya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°ngiltere de son dÃ¶nemde bu alandaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k off-shore rÃ¼zgar santrali 630 megavat kapasiteyle Ä°ngiltere kÄ±yÄ±larÄ±ndaki London Array. Yine 2020 yÄ±lÄ±nda hizmete girmesi beklenen Hornsea santrali, Ä°ngiltere'nin Yorkshie kÄ±yÄ±sÄ±nda kuruluyor. TamamlandÄ±ktan sonra bin 200 megavat kurulu gÃ¼ce sahip olacak bu proje iÃ§in, 174 adet 7 megavatlÄ±k tÃ¼rbinler kullanÄ±lÄ±yor. Santralin yÄ±lda 4,1 teravatsaat elektrik Ã¼retmesi bekleniyor.
KÃ¼resel RÃ¼zgar Enerjisi BirliÄŸi verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l toplamda 4 bin 331 megavat ilave kapasiteyle dÃ¼nya genelinde off-shore rÃ¼zgar santrali kurulu gÃ¼cÃ¼ 18 bin 814 megavata ulaÅŸtÄ±.
Off-shore santrallerde Ä°ngiltere toplamda 6 bin 836 megavat kapasiteyle lider konumdayken, bunu 5 bin 836 megavatla Almanya izliyor. Son yÄ±llarda geliÅŸtirdiÄŸi yenilenebilir enerji politikalarÄ±yla tÃ¼m temiz kaynaklar potansiyelini artÄ±ran Ã‡in ise 2 bin 788 megavat kapasiteyle bu alanda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor.
YÃ¼ksek verimlilikle arz gÃ¼venliÄŸi
Kurulumuna karar verildikten sonra ortalama Ã¼Ã§ yÄ±lda hayata geÃ§irilebilen off-shore rÃ¼zgar santrallerinin karadaki rÃ¼zgar santrallerine gÃ¶re maliyetleri daha yÃ¼ksek oluyor.
Maliyet unsuruna karÅŸÄ±n, her bir tÃ¼rbinin ortalama 6-7 megavat bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸu off-shore santraller, daha yÃ¼ksek verimlilikte ve dÃ¼zenli bir seyirde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in arz gÃ¼venliÄŸine de daha fazla katkÄ± saÄŸlÄ±yor.
GeÃ§en yÄ±l Hollanda'daki off-shore rÃ¼zgar enerjisi ihalelerinde megavatsaat baÅŸÄ±na 72 avrodan baÅŸlayan fiyatlarÄ±n, Danimarka'nÄ±n Krieger's Flak projesinde megavatsaat baÅŸÄ±na 49,9 avroya kadar gerilemesi, sÃ¶z konusu yatÄ±rÄ±mlara ilginin artacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.
TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeletine rastlandÄ±
Bakan Soylu, "Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak" dedi
Åžiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± dev proje iÃ§in dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Hatay ValiliÄŸinden DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na "Geri gÃ¶nderme merkezinde bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) DileÄŸimiz, TÃ¼rkiye'ye iade edilmesidir. Hem TÃ¼rkiye hem Ã‡ekya suÃ§lularÄ±n iadesine dair Avrupa sÃ¶zleÅŸmesine taraftÄ±r." dedi
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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKKâ€™nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim, Ã‡ekyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Pragâ€™da yakalandÄ±
UluslararasÄ± reklam holdinglerinin tasarÄ±mcÄ± ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±nÄ±n, Afrin ile ilgili olarak PKK/YPG adÄ±na nasÄ±l kara propaganda yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Erbakan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 7. yÄ±lÄ± nedeniyle anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "son derece kaygÄ± verici" olduÄŸunu bildirdi.
DATÃœB Genel BaÅŸkanÄ± Kassanov, "Afrin harekatÄ±nda TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve destekliyoruz. CanÄ±mÄ±zla, malÄ±mÄ±zla ve her ÅŸeyimizle devletimizin yanÄ±ndayÄ±z." dedi.