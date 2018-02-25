18:02, 25 Åžubat 2018 Pazar

GÃ¼rcistan'da Sovyetler iÅŸgalinin 97. yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± Giorgi MargvelaÅŸvili, Ã¼lkesinin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesinin 97'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, toplumun birleÅŸmesiyle GÃ¼rcistan'da toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MargvelaÅŸvili, Gori kentinde, "Ã–zgÃ¼rlÃ¼kten BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa Cumhuriyetin 100. YÄ±lÄ±" adlÄ± kampanya Ã§erÃ§evesinde, Gori Devlet Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenen programda bir konuÅŸma yaptÄ±.

Sovyetler BirliÄŸi'nin 1921'de GÃ¼rcistan'Ä± iÅŸgal ettiÄŸini hatÄ±rlatan Giorgi MargvelaÅŸvili, bu dÃ¶nemin Ã¼lke tarihinin en zor zamanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu kaydetti.

MargvelaÅŸvili, Ã¼lkesinin mutlaka toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "DÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±z GÃ¼rcistan'Ä±n birliÄŸi ve Ã§eÅŸitliliÄŸine zarar verdi ama kimse ÅŸÃ¼phe etmesin ki biz kuvvet ve asker gÃ¼cÃ¼yle deÄŸil, toplumun birleÅŸtirilmesiyle toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ saÄŸlayacaÄŸÄ±z." dedi.

Rusya'nÄ±n asÄ±l amacÄ±nÄ±n GÃ¼rcistan'da toplumsal ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmak olduÄŸunu savunan CumhurbaÅŸkanÄ± MargvelaÅŸvili, halkÄ±n Abhazya ve GÃ¼ney OsetyalÄ± kardeÅŸleriyle olan tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n daha da gÃ¼Ã§lendirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃœRCÄ°STAN'IN BÄ°R KISMI HALA Ä°ÅžGAL ALTINDA

GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n GÃ¼rcistan baÄŸÄ±msÄ±z ve demokratik bir Ã¼lkedir ama onun bir kÄ±smÄ± hala iÅŸgal altÄ±nda. Biz buna hiÃ§bir zaman alÄ±ÅŸamayÄ±z ve Ã¼lkemizin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in tÃ¼m barÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ± kullanacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesinin 97'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla GÃ¼rcistan'da bayraklar yarÄ±ya indirildi, Ã¼lke genelinde ise Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlendi.

GÃ¼rcistan, 26 MayÄ±s 1918'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettikten 3 yÄ±l sonra 1921'de KÄ±zÄ±l Ordu tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸti. Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lma sÃ¼recine girmesiyle GÃ¼rcistan, 1991 yÄ±lÄ±nda yeniden baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±.