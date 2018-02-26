09:30, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Berlusconi'den 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na' yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'da muhalefetteki Forza Italia partisinin lideri ve eski BaÅŸbakanÂ Silvio Berlusconi, iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." dedi.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re Berlusconi, kurucusu olduÄŸu Canale 5 adlÄ± televizyon kanalÄ±nÄ±n "Domenica Live" programÄ±nda gelecek pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlere iliÅŸkin konuÅŸtu.

Berlusconi, partisi Forza Italia'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu "merkez-saÄŸ ittifakÄ±"nÄ±n seÃ§imi kazanarak iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." ifadelerini kullandÄ±.

Berlusconi ayrÄ±ca gelecek pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlere iliÅŸkin, "Anketlere gÃ¶re, ÅŸimdiden yÃ¼zde 40 oy oranÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Ama bu bizim iÃ§in yeterli deÄŸil. Az bir Ã§oÄŸunlukla iktidara gelmekle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§oÄŸunluk elde edip gelmek arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fark var." diye konuÅŸtu.

Ä°TALYA'DA 72 YILDA 64 HÃœKÃœMET

Ä°talya'da cumhuriyetin ilanÄ±ndan bu yana geÃ§en 72 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede, 64 hÃ¼kÃ¼met kuruldu. SeÃ§imlerde genellikle siyasi partilerin hiÃ§biri tek baÅŸÄ±na iktidar olacak oyu alamÄ±yor. Bu da Ä°talya'da Ã§ok ortaklÄ± ve kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ hÃ¼kÃ¼metlerin kurulmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor.

Ä°talya'da 2015 yÄ±lÄ±nda Mecliste onaylanan "Italicum" adlÄ± seÃ§im yasasÄ±yla, koalisyon dÃ¶nemlerine son verilmek istenmiÅŸti. SÃ¶z konusu yasa, seÃ§imlerde yÃ¼zde 40'Ä±n Ã¼zerinde oy alan siyasi partinin, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde Ã¶dÃ¼l sandalyeleri kazanarak 340 sandalye ile Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olmasÄ±nÄ± ve "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesini" Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) geÃ§en yÄ±l, "Italicum" yasasÄ±nÄ±n "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesi" ÅŸeklindeki maddesini anayasaya aykÄ±rÄ± bularak iptal etmiÅŸti. AYM'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu karara gÃ¶re, seÃ§imlerde hiÃ§bir parti yÃ¼zde 40 oy alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, koalisyon hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶nemi devam edecek.