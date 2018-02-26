Berlusconi'den 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na' yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Ä°talya'da muhalefetteki Forza Italia partisinin lideri ve eski BaÅŸbakanÂ Silvio Berlusconi, iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." dedi.
Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re Berlusconi, kurucusu olduÄŸu Canale 5 adlÄ± televizyon kanalÄ±nÄ±n "Domenica Live" programÄ±nda gelecek pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlere iliÅŸkin konuÅŸtu.
Berlusconi, partisi Forza Italia'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu "merkez-saÄŸ ittifakÄ±"nÄ±n seÃ§imi kazanarak iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." ifadelerini kullandÄ±.
Berlusconi ayrÄ±ca gelecek pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlere iliÅŸkin, "Anketlere gÃ¶re, ÅŸimdiden yÃ¼zde 40 oy oranÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Ama bu bizim iÃ§in yeterli deÄŸil. Az bir Ã§oÄŸunlukla iktidara gelmekle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§oÄŸunluk elde edip gelmek arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fark var." diye konuÅŸtu.
Ä°talya'da cumhuriyetin ilanÄ±ndan bu yana geÃ§en 72 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede, 64 hÃ¼kÃ¼met kuruldu. SeÃ§imlerde genellikle siyasi partilerin hiÃ§biri tek baÅŸÄ±na iktidar olacak oyu alamÄ±yor. Bu da Ä°talya'da Ã§ok ortaklÄ± ve kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ hÃ¼kÃ¼metlerin kurulmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor.
Ä°talya'da 2015 yÄ±lÄ±nda Mecliste onaylanan "Italicum" adlÄ± seÃ§im yasasÄ±yla, koalisyon dÃ¶nemlerine son verilmek istenmiÅŸti. SÃ¶z konusu yasa, seÃ§imlerde yÃ¼zde 40'Ä±n Ã¼zerinde oy alan siyasi partinin, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde Ã¶dÃ¼l sandalyeleri kazanarak 340 sandalye ile Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olmasÄ±nÄ± ve "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesini" Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.
Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) geÃ§en yÄ±l, "Italicum" yasasÄ±nÄ±n "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesi" ÅŸeklindeki maddesini anayasaya aykÄ±rÄ± bularak iptal etmiÅŸti. AYM'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu karara gÃ¶re, seÃ§imlerde hiÃ§bir parti yÃ¼zde 40 oy alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, koalisyon hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶nemi devam edecek.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi
TSK ve Ã–SO, Afrin'deki terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±yla temasÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle keserek kurtarÄ±lan alandaki "hilal"i tamamladÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "(KudÃ¼s Belediyesinin kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±) UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir" dedi
Irak merkezi yÃ¶netiminin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) havalimanlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± 3 ay daha uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DEAÅž'Ä±n askeri olarak bittiÄŸinin duyurulduÄŸu savaÅŸ yorgunu Irak, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlere ekonomik kriz ve evine dÃ¶nemeyen binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununun gÃ¶lgesinde hazÄ±rlanÄ±yor
Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len PYD/PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan Salih MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±na ertelendi
Esed rejiminin BM temsilcisi Caferi, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan yeni iddialar ortaya atarak rejimin DoÄŸu Guta katliamÄ±nÄ± maskelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, Afganistan'da FETÃ–'ye baÄŸlÄ± 12 lise ve 3 dershaneyi devraldÄ±
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
ERC'nin kurucularÄ±ndan Muhammed, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyor." dedi.
ABD'nin orta bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan sel ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
2017 sonunda araba kullanmalarÄ± yasaklanan TÃ¼rkmen kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼relerinin de uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi