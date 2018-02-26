DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:01, 26 Åžubat 2018 Pazartesi
Avrupa
09:30, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Berlusconi'den 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na' yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
Berlusconi'den 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na' yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Muhalefetteki Forza Italia partisinin lideri Berlusconi, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'da muhalefetteki Forza Italia partisinin lideri ve eski BaÅŸbakanÂ Silvio Berlusconi, iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." dedi.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re Berlusconi, kurucusu olduÄŸu Canale 5 adlÄ± televizyon kanalÄ±nÄ±n "Domenica Live" programÄ±nda gelecek pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlere iliÅŸkin konuÅŸtu.

Berlusconi, partisi Forza Italia'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu "merkez-saÄŸ ittifakÄ±"nÄ±n seÃ§imi kazanarak iktidara geldiÄŸi takdirde, Ã¼lkede "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§mesi iÃ§in referanduma gidilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi, "Biz Ä°talyanlarÄ±n bizzat oy vererek, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kendimiz seÃ§memizin zamanÄ± geldi." ifadelerini kullandÄ±.

Berlusconi ayrÄ±ca gelecek pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlere iliÅŸkin, "Anketlere gÃ¶re, ÅŸimdiden yÃ¼zde 40 oy oranÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Ama bu bizim iÃ§in yeterli deÄŸil. Az bir Ã§oÄŸunlukla iktidara gelmekle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§oÄŸunluk elde edip gelmek arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fark var." diye konuÅŸtu.

Ä°TALYA'DA 72 YILDA 64 HÃœKÃœMET

Ä°talya'da cumhuriyetin ilanÄ±ndan bu yana geÃ§en 72 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede, 64 hÃ¼kÃ¼met kuruldu. SeÃ§imlerde genellikle siyasi partilerin hiÃ§biri tek baÅŸÄ±na iktidar olacak oyu alamÄ±yor. Bu da Ä°talya'da Ã§ok ortaklÄ± ve kÄ±sa Ã¶mÃ¼rlÃ¼ hÃ¼kÃ¼metlerin kurulmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor.

Ä°talya'da 2015 yÄ±lÄ±nda Mecliste onaylanan "Italicum" adlÄ± seÃ§im yasasÄ±yla, koalisyon dÃ¶nemlerine son verilmek istenmiÅŸti. SÃ¶z konusu yasa, seÃ§imlerde yÃ¼zde 40'Ä±n Ã¼zerinde oy alan siyasi partinin, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde Ã¶dÃ¼l sandalyeleri kazanarak 340 sandalye ile Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olmasÄ±nÄ± ve "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesini" Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) geÃ§en yÄ±l, "Italicum" yasasÄ±nÄ±n "hiÃ§bir siyasi partinin yÃ¼zde 40'a eriÅŸememesi durumunda en Ã§ok oy alan iki parti arasÄ±nda ikinci tur seÃ§ime gidilmesi" ÅŸeklindeki maddesini anayasaya aykÄ±rÄ± bularak iptal etmiÅŸti. AYM'nin aldÄ±ÄŸÄ± bu karara gÃ¶re, seÃ§imlerde hiÃ§bir parti yÃ¼zde 40 oy alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, koalisyon hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶nemi devam edecek.



Ä°lgili Konular Ä°talya Berlusconi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri KerkÃ¼k iÃ§in hÃ lÃ tehdit
DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri KerkÃ¼k iÃ§in hÃ¢lÃ¢ tehdit

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
Avrupa BirliÄŸi'nden Suriye'ye ek yaptÄ±rÄ±m
Avrupa BirliÄŸi'nden Suriye'ye ek yaptÄ±rÄ±m

AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi
Ä°ngiltere'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Radikal SÄ±rp liderin temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da
Radikal SÄ±rp liderin temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da

HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
Rusya'dan DoÄŸu Guta'da quot insani mola quot kararÄ±
Rusya'dan DoÄŸu Guta'da "insani mola" kararÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi
Afrin'de quot Hilal quot oluÅŸtu
Afrin'de "Hilal" oluÅŸtu

TSK ve Ã–SO, Afrin'deki terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±yla temasÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle keserek kurtarÄ±lan alandaki "hilal"i tamamladÄ±
AB'den Ä°srail'in 'kiliselere vergi' planÄ±na tepki
AB'den Ä°srail'in 'kiliselere vergi' planÄ±na tepki

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "(KudÃ¼s Belediyesinin kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±) UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir" dedi
IKBY'nin yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±
IKBY'nin yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±

Irak merkezi yÃ¶netiminin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) havalimanlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± 3 ay daha uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DEAÅž yorgunu Irak'ta seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± GRAFÄ°K
DEAÅž yorgunu Irak'ta seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± | GRAFÄ°K

DEAÅž'Ä±n askeri olarak bittiÄŸinin duyurulduÄŸu savaÅŸ yorgunu Irak, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlere ekonomik kriz ve evine dÃ¶nemeyen binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununun gÃ¶lgesinde hazÄ±rlanÄ±yor
PYD elebaÅŸlarÄ±ndan MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak
PYD elebaÅŸlarÄ±ndan MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak

Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len PYD/PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan Salih MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±na ertelendi
Esed'in BM'deki 'yalan makinesi'nden DoÄŸu Guta yalanlarÄ±
Esed'in BM'deki 'yalan makinesi'nden DoÄŸu Guta yalanlarÄ±

Esed rejiminin BM temsilcisi Caferi, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan yeni iddialar ortaya atarak rejimin DoÄŸu Guta katliamÄ±nÄ± maskelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Maarif VakfÄ± Afganistan'daki FETÃ– okullarÄ±nÄ± devraldÄ±
Maarif VakfÄ± Afganistan'daki FETÃ– okullarÄ±nÄ± devraldÄ±

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, Afganistan'da FETÃ–'ye baÄŸlÄ± 12 lise ve 3 dershaneyi devraldÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 25 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 25 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor
Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor

ERC'nin kurucularÄ±ndan Muhammed, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyor." dedi.
ABD'de Ã§Ä±kan sel ve fÄ±rtÄ±nada 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
ABD'de Ã§Ä±kan sel ve fÄ±rtÄ±nada 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

ABD'nin orta bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan sel ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkmenistan'da kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼resi uzatÄ±lmayacak
TÃ¼rkmenistan'da kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼resi uzatÄ±lmayacak

2017 sonunda araba kullanmalarÄ± yasaklanan TÃ¼rkmen kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼relerinin de uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi

Haberler

Ä°talya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ karÅŸÄ±tÄ± Ã¶ÄŸrenciler polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Ä°talya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ karÅŸÄ±tÄ± Ã¶ÄŸrenciler polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gece yarÄ±sÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gece yarÄ±sÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan iÃ§in Roma'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan iÃ§in Roma'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

Ä°talyaâ€™da silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Ä°talya da silahlÄ± saldÄ±rÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vatikan ve Ä°talya'ya gidiyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Vatikan ve Ä°talya'ya gidiyor

Ä°talya'da tren kazasÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
Ä°talya'da tren kazasÄ± Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°talya'nÄ±n Libya'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ± egemenliÄŸi tehdit etmiyormuÅŸ!
Ä°talya'nÄ±n Libya'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ± egemenliÄŸi tehdit etmiyormuÅŸ

Ä°talya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ avukat mahkeme salonundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°talya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ avukat mahkeme salonundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 