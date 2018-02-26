09:33, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bini aÅŸtÄ±



Foto:ArÅŸiv

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik kara ve hava operasyonlarÄ± devam ediyor. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildi. TERÃ–E PROPAGANDASINA 845 GÃ–ZALTI HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana, harekata yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan ve provokatif eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 845 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Â Â

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