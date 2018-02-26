09:45, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

ABD'den Kuzey Kore aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ YÃ¶netimi,Â Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±nÂ nÃ¼kleer silahlardan temizlenmesi gerektiÄŸini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netimi tamamen, kanÄ±tlanabilir ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayacak bir ÅŸekilde Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyor." ifadelerine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'yle yapÄ±lacak bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden bu sonucun elde edilmesi gerektiÄŸi bildirildi.

"FÃœZE Ã‡ALIÅžMALARI YAPTIKLARI YOL Ã‡IKMAZ BÄ°R YOL"

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"BaÅŸkan Trump'Ä±n da belirttiÄŸi gibi Kuzey Kore nÃ¼kleer silahlarÄ± bÄ±rakÄ±rsa Ã¶nÃ¼nde aydÄ±nlÄ±k bir yol olacak. Pyongyang'un mesajlarÄ±nda bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmak isteyip istemediklerini gÃ¶receÄŸiz. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde ABD ve bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer ve fÃ¼ze Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±klarÄ± yolun Ã§Ä±kmaz bir yol olduÄŸunu kendilerine net bir ÅŸekilde sÃ¶ylemeye devam etmesi gerekmektedir."