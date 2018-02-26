09:40, 26 Şubat 2018 Pazartesi

Gürcistan'dan Özbek yük trenlerine indirim





Gürcistan hükümeti Özbekistan'a demiryolu yük taşımasında yüzde 50 indirim anlaşması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gürcistan Dış Ticaret Bakanlığı basın servisinden yapılan habere göre, Gürcistan'dan Özbekistan'a demiryolu yük taşımasında yüzde 50 indirime gitme anlaşması yapıldı. 23 Şubat 2018 tarihinde Tiflis'te imzalanan anlaşmayı Özbek tarafından Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Sahib Saifnazarov imzaladı. Sahib Saifnazarov yaptığı açıklamada, "Bu görüşmelerin sonunda Gürcü tarafı Özbekistan’dan gelen tüm malların taşınmasında yüzde 50'lik indirime gitti” dedi. Özbek tarafının "Gürcistan Demiryolu" şirketi yetkilileri ile görüşmesinde demiryolu taşımacılığı ve uluslararası ulaştırma koridorlarının verimli kullanılması gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.





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