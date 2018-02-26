Gürcistan'dan Özbek yük trenlerine indirim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gürcistan Dış Ticaret Bakanlığı basın servisinden yapılan habere göre, Gürcistan'dan Özbekistan'a demiryolu yük taşımasında yüzde 50 indirime gitme anlaşması yapıldı.
23 Şubat 2018 tarihinde Tiflis'te imzalanan anlaşmayı Özbek tarafından Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Sahib Saifnazarov imzaladı.
Sahib Saifnazarov yaptığı açıklamada, "Bu görüşmelerin sonunda Gürcü tarafı Özbekistan’dan gelen tüm malların taşınmasında yüzde 50'lik indirime gitti” dedi.
Özbek tarafının "Gürcistan Demiryolu" şirketi yetkilileri ile görüşmesinde demiryolu taşımacılığı ve uluslararası ulaştırma koridorlarının verimli kullanılması gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.
Irak'ın Kerkük kent merkezi ve güneyinde son dönemlerde artan saldırıların arkasında DEAŞ'ın uyuyan hücreleri olduğu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endüstri ve enformasyon bakanlarını mevcut yaptırım listesine ekledi.
İngiltere'nin Leicester kentinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi
Hırvatistan ve Sırbistan'da işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanan ancak "delil yetersizliği"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruşması 11 Nisan'da yapılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Şubat'tan itibaren Doğu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatı verdiği bildirildi
TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "(Kudüs Belediyesinin kiliseleri vergiye bağlama planı) Umarız bir an önce bu soruna bir çözüm bulunur. Kudüs üç din için de kutsal bir kent. Şehrin bu özel karakterine herkesin saygı duyması gerekir" dedi
Irak merkezi yönetiminin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını 3 ay daha uzattığı bildirildi.
DEAŞ'ın askeri olarak bittiğinin duyurulduğu savaş yorgunu Irak, 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere ekonomik kriz ve evine dönemeyen binlerce sığınmacı sorununun gölgesinde hazırlanıyor
Çekya'nın başkenti Prag'da bugün hakim karşısına çıkması öngörülen PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'in duruşması yarına ertelendi
Esed rejiminin BM temsilcisi Caferi, gerçeği yansıtmayan yeni iddialar ortaya atarak rejimin Doğu Guta katliamını maskelemeye çalışıyor
Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
ERC'nin kurucularından Muhammed, "Bangladeş'e geçmeyen ve Arakan'da kalanlar bize, Müslümanlara yönelik zulmün devam ettiğine dair haber yolluyor." dedi.
ABD'nin orta bölgelerinde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
2017 sonunda araba kullanmaları yasaklanan Türkmen kadınların ehliyet sürelerinin de uzatılmayacağı bildirildi