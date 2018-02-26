09:57, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Hamas'tan Ä°srail'in "kiliselerle ilgili" planÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi'nin, kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±nÄ±n, ABD'nin politikasÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z konusu adÄ±m, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ve onun yÃ¶netiminin Filistin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedef alan karar ve politikalarÄ±nÄ±n tehlikeli bir yansÄ±masÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.

"Kiliselerin vergiye baÄŸlanmasÄ± Filistin halkÄ±na, MÃ¼slÃ¼manlar ile HristiyanlarÄ±n kutsal saydÄ±ÄŸÄ± mekanlara yÃ¶nelik dini savaÅŸÄ±n bir devamÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunulan aÃ§Ä±klamada, KudÃ¼s intifadasÄ±na ivme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ve Filistin meselesinin tasfiyesini hedefleyen tÃ¼m plan ve projelere karÅŸÄ± Ä°slam Ã¼mmetinin ayaÄŸa kalkmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Belediye, 882 kilise mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ vergiye baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve vergisi Ã¶denmeyen mÃ¼lklere el konulacaÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.