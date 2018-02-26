Ä°ngiltere'de bÃ¼yÃ¼k patlama

Leicestershire polisi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n yerel saatÂ 19.00 sularÄ±nda kent merkezinde bulunan Hinckley Caddesi'ndeki bir binada henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle patlama olduÄŸu belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada patlama sonucuÂ 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, biri aÄŸÄ±r 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GiriÅŸ katÄ±nda dÃ¼kkanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katlarÄ±n ise mesken olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± binada arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.Â

"Bu aÅŸamada henÃ¼z olayÄ±n terÃ¶rle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin bir emare mevcut deÄŸil." ifadelerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, olay yerininÂ halen tehlike arz ettiÄŸi,Â bu nedenleÂ eÄŸitimli itfaiye ve polis ekiplerininÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.