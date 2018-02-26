İran'da Türk hat ve tezhip sanatları anlatılacak

Türk hat sanatı üzerine araştırmalarıyla bilinen Prof. Dr. Uğur Derman ve Türk tezhip sanatı ustası ve araştırmacısı Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, İran'da konferans verecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında Prof. Dr. Uğur Derman, 26 Şubat'ta Tahran Allame Tabatabai Üniversitesi'nde, 28 Şubat'ta da Encümen-i Hoşnevisan-ı Şiraz'da Türk hat sanatının tarihi seyrini ve günümüzdeki durumunu anlatacak.
Prof.Dr. Fatma Çiçek Derman ise tezhip sanatı üzerine, 27 Şubat'ta Tahran'da bulunan Ferhengistan-ı Hüner'de, 28 Şubat'ta da Prof. Uğur Derman ile Şiraz'da konferans verecek.
Prof. Dr. Uğur Derman 1935 yılında Bandırma'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu'nda eğitim aldı.
Derman, Necmeddin Okyay'ın Osmanlı kitap sanatları konusunda öğrencisi oldu ve 1960'ta icazet aldı, 1981'de ise İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) sanat danışmanlığını yürüttü.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dersler veren Derman, 1997'de Mimar Sinan Üniversitesi tarafından öğretim üyeliğine kabul edildi ve profesör unvanı aldı.
Derman ayrıca, Türk hat sanatının tanıtımı için Kültür Bakanlığı tarafından Kahire, Cidde, Chicago'nun yanı sıra IRCICA tarafından Bağdad, Kuveyt, İslamabad, Kahire ve Tunus gibi birçok bölgeye gönderildi.
Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, 1945 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Derman, 1985 yılından 2012'ye kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliğine devam etti.
Ayrıca, fakülte dekanlığı, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı kurucu başkanlıklarını üstlenen Derman, birçok makalenin yanı sıra "Rikkat Kunt Hoca Hanım", Fatma İnci Ayan Birol'la "Türk Tezyini Sanatlarında Motifler" ile Prof. Uğur Derman'la "Kadıasker Mustafa İzzet Efendi Hilyesi" adlı kitapları kaleme aldı.
Tezhip sanatını usta-çırak usulüyle, Dr. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt'dan öğrenerek 1982 yılında icazet alan Derman, tezhip alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2012 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
Prof. Dr. Uğur Derman ve Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında İran'da Türk hat ve tezhip sanatı üzerine konferans verecek.
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