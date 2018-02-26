10:06, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

TÃ¼rkmenistan'da kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼resi uzatÄ±lmayacak





2017 sonunda araba kullanmalarÄ± yasaklanan TÃ¼rkmen kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼relerinin de uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkmenistan'da kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ehliyet kullanma sÃ¼resi uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi. TÃ¼rkmenistan'da mevcut kanunlar gereÄŸi ehliyet sÃ¼releri on yÄ±l ile sÄ±nÄ±rlÄ±. KadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ehliyet sÃ¼relerini uzatmak istediklerinde trafik polisi tarafÄ±ndan kanuni bir kaynak gÃ¶stermeksizin "bu konuda sÃ¶zlÃ¼ talimat aldÄ±klarÄ±nÄ±" belirterek sÃ¼re uzatma talepleri reddediliyor. Ãœlkedeki avukatlar ya da diÄŸer yetkililer hÃ¼kÃ¼metin baskÄ±sÄ±ndan korktuklarÄ± iÃ§in bu konuda kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere yardÄ±m etmekten Ã§ekiniyorlar. TÃ¼rkmen kadÄ±nlarÄ±nÄ±n araba kullanmasÄ± 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra trafik polis memurlarÄ± tarafÄ±ndan, kadÄ±n ÅŸofÃ¶rlere araba sÃ¼rmeleri halinde cezalandÄ±rÄ±lacaklarÄ±nÄ± bildirilmiÅŸti.Â Â

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