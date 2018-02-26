10:42, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Meclis bu hafta da yoÄŸun mesai yapacak

Meclis, seÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme iÃ§in mesai yapacak. 26 maddelik kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine, salÄ± gÃ¼nÃ¼ meclis Anayasa Komisyonu'nda baÅŸlanacak.

Teklife gÃ¶re, genel seÃ§imde, ittifak yapacak partiler, seÃ§im takviminin baÅŸlmamasÄ±ndan itibaren en geÃ§ yedi gÃ¼n iÃ§inde, "ittifak protokolÃ¼" ile YSK'ya baÅŸvuracak. DÃ¼zenleme yÃ¼zde 10'luk seÃ§im barajÄ±nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rmÃ¼yor. Ä°ttifak oylarÄ± yÃ¼zde 10'u geÃ§erse, katÄ±lan partiler de barajÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

MÃ¼hÃ¼rsÃ¼z zarf ve oy pusulalarÄ±, YSK filigranÄ± taÅŸÄ±malarÄ± durumunda geÃ§erli kabul edilecek. DÃ¼zenleme ile seyyar sandÄ±k kurullarÄ± da oluÅŸturulacak. hastalÄ±ÄŸÄ± veya engeli nedeniyle yataÄŸa baÄŸlÄ± durumdaki seÃ§men, evlerinde oy kullanabilecek.

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hallerde sandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±na ve sandÄ±k bÃ¶lgelerinin birleÅŸtirilmesine karar verebilecek. AyrÄ±ca, vatandaÅŸlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla kolluk kuvvetleri sandÄ±k Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alabilecek.

YSK, sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nÄ±, kamu gÃ¶revlileri arasÄ±ndan kura ile belirleyecek. DÃ¼zenleme ile yerel seÃ§imlerde seÃ§ilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.Â

Meclis Genel Kurulu'nun gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin tasarÄ± var. TasarÄ±yla, iflasÄ±n ertelenmesi durumu, uygulamada ortaya Ã§Ä±kan sorunlar ve kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±m nedeniyle kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Kaynak: NTV