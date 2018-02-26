Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor

Avrupa Rohingya KonseyiÂ (ERC) kurucularÄ±ndan Ä°brahim Muhammed,Â ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÂ krizi hakkÄ±nda, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyor. Kundaklamalar, Ã¶ldÃ¼rmeler, tecavÃ¼zler ve tehditler sÃ¼rÃ¼yor. Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin krize kulaÄŸÄ±nÄ± tÄ±kayÄ±p aklÄ±ndakileri yapmaya devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.
Muhammed, Myanmar ile BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar krizindeki son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in imzalanan anlaÅŸmayÄ± "endiÅŸe verici" olarak niteleyen Muhammed, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Her ÅŸeyden Ã¶nce ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'e neden geldiÄŸini bir dÃ¼ÅŸÃ¼nmek lazÄ±m. ArakanlÄ±lar, kÃ¶ylerini, evlerini geride bÄ±rakÄ±p sadece canlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in bu Ã¼lkeye geldi. Bu insanlarÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n iÃ§ine tekrar gÃ¶ndermenin iyi bir yanÄ± yok. Evlerine dÃ¶nmelerini memnuniyetle karÅŸÄ±larÄ±z. Ama BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) ve uluslararasÄ± toplumun dahil edildiÄŸi bir sÃ¼reÃ§le geri dÃ¶nmeliler. Åžu anda Myanmar'da bir gÃ¼venlik gÃ¶rmÃ¼yoruz."
Arakan'da kalan MÃ¼slÃ¼manlarla iletiÅŸim halinde olduklarÄ±na iÅŸaret eden Muhammed, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyorlar. Kundaklamalar, Ã¶ldÃ¼rmeler, tecavÃ¼zler ve tehditler sÃ¼rÃ¼yor. Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin krize kulaÄŸÄ±nÄ± tÄ±kayÄ±p aklÄ±ndakileri yapmaya devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
Muhammed, halen Arakan'daki kÃ¶ylerde olan erkek kardeÅŸiyle her gÃ¼n konuÅŸtuklarÄ±nÄ±, kÃ¶ylerin birÃ§oÄŸunun terk edildiÄŸini kaydederek "Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, MÃ¼slÃ¼manlardan geriye kalan evleri ve medreseleri yok ediyor. DÄ±ÅŸarÄ±dan birileri bu bÃ¶lgeye geldiÄŸinde 'Burada zaten kÃ¶y yoktu.' diyorlar. Her ÅŸeyi ayarlÄ±yorlar. ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, Myanmar'a dÃ¶ndÃ¼klerinde kamp yaÅŸamÄ±na mahkum etmek istiyorlar." ifadelerini kullandÄ±.
Arakan'da 2012'de MÃ¼slÃ¼manlar ve Budistler arasÄ±nda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 120 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¼lke iÃ§indeki kamplara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Muhammed, "Bize bu kiÅŸilerin de evlerine dÃ¶necekleri sÃ¶ylendi. Åžu ana kadar kim dÃ¶nmÃ¼ÅŸ? Biz bu anlaÅŸmanÄ±n uygulanacaÄŸÄ±na nasÄ±l inanacaÄŸÄ±z?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ã–te yandan Muhammed, BangladeÅŸ'teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± da muson mevsiminin yaklaÅŸmasÄ±yla zor gÃ¼nler beklediÄŸine iÅŸaret ederek "BangladeÅŸ'teki kamplarda Ã§ok dar bir alanda Ã§ok fazla kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Muson mevsimi bu insanlar iÃ§in Ã§ok tehlikeli. BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metinin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara daha iyi barÄ±nak saÄŸlamak iÃ§in bir an Ã¶nce giriÅŸimde bulunmasÄ±nÄ± umuyoruz." diye konuÅŸtu.
Krizin baÅŸlamasÄ±ndan bu yana TÃ¼rkiye'nin diplomatik giriÅŸimlerini ve yardÄ±m faaliyetlerini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Muhammed, "TÃ¼rkiye, bu mesele iÃ§in kalpten Ã§alÄ±ÅŸan tek Ã¼lke. Hem BM'de hem Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nda giriÅŸimlerde bulundu. ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmek iÃ§in BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metiyle de yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TRT'de medya eÄŸitimi alÄ±yoruz. Bize haklarÄ±mÄ±z iÃ§in medya ve eÄŸitim yoluyla mÃ¼cadele etme ÅŸansÄ± tanÄ±ndÄ±." dedi.
Muhammed, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar krizinin hala devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"UluslararasÄ± toplum Ruanda'yÄ± biliyor, Bosna'yÄ± biliyor. Biz 'insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§' diyoruz, BM 'zulÃ¼m' diyor, biz 'soykÄ±rÄ±m' diyoruz, BM 'etnik temizlik ' diyor. Her zaman geÃ§ kalÄ±yor. UluslararasÄ± toplum insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼renlere karÅŸÄ± acil Ã¶nlem almalÄ±. Myanmar'da vatandaÅŸ olmasak bile, bizi tanÄ±masalar da insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼remezler, Ã‡ocuklarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n yapacak bir ÅŸeyleri yok. Ä°nsanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar. KimliÄŸimizi, vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, insanlarÄ±mÄ±zÄ± kaybediyoruz. Ä°nsanlar nehirlerin akÄ±ntÄ±larÄ±nda kayboluyor. Bizi kurtarÄ±n artÄ±k."
BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 688 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 300 binin altÄ±na geriledi.
Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri, 23 KasÄ±m 2017'de anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Myanmar'a dÃ¶nmek isteyenler, BangladeÅŸ'e geÃ§meden Ã¶nce Myanmar'da yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± ellerinden alÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'da kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± ciddi sorun yaratÄ±yor. AnlaÅŸmada, BangladeÅŸ'e geÃ§en ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara bu Ã¼lkede BM tarafÄ±ndan verilen belgelerin de Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin "onay" sÃ¼recinden geÃ§mesi gerektiÄŸi belirtiliyor.
AyrÄ±ca anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±ndan itibaren 2 ay iÃ§inde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n baÅŸlamasÄ± gerekiyordu ancak ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n eve dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinin ertelendiÄŸi duyuruldu ve bugÃ¼ne kadar herhangi bir somut adÄ±m atÄ±lmadÄ±.Â
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ERC'nin kurucularÄ±ndan Muhammed, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyor." dedi.
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