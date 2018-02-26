11:36, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

'Salih MÃ¼slim Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacak'





BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Bekir BozdaÄŸ, NTV'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ±Â Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. "TALEBÄ°MÄ°Z MÃœSLÄ°M'Ä°N TÃœRKÄ°YE'YE Ä°ADE EDÄ°LMESÄ°NÄ°N SAÄžLANMASI" BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "TÃ¼rkiye olarak talebimiz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yÃ¶neticisi, elebaÅŸÄ± olan ve halen TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± terÃ¶r faaliyetleri iÃ§erisinde bulunan Salih MÃ¼slim'in, aramÄ±zdaki hukuk gereÄŸi TÃ¼rkiye'ye iade edilmesinin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r." dedi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.