11:44, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 25 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gece dÃ¼zenlenen baskÄ±nlarda "terÃ¶r eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 25 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. "GÃ–ZALTINA ALINANLARIN Ã‡OÄžU Ã‡OCUK" Ã–te yandan AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi Ä°ÅŸgal Birimleriyle MÃ¼cadele Komitesi aktivistlerinden Bilal et-Temimi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, onlarca Ä°srail askerinin sabahÄ±n erken saatlerinde Nebi Salih beldesine baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini Ã§oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk 10 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Temimi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸiler arasÄ±nda Ä°srail askeri mahkemesince tutuklu yargÄ±lanan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin akrabalarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu, onlardan birisinin de Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan daha Ã¶nce vurularak yaralanan ve kafatasÄ± bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶ren 15 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed Fadl Temimi ile kardeÅŸi olduÄŸunu belirtti. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Â

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