12:05, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Ã–zel tim JÃ–H ve PÃ–H Afrin'e girdi





Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H) ve Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) birlikleri, Afrin kÄ±rsalÄ±na girdi. Ä°dlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, JÃ–H ve PÃ–H, Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinden Afrin'in Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda kurtarÄ±lanÂ kuzey kÄ±rsalÄ±na giriÅŸ yaptÄ±. Birlikler, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Kilis'ten geÃ§erek sÄ±nÄ±r hattÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Afrin'de ÅŸimdiye kadar 84'Ã¼ kÃ¶y olmak Ã¼zere 112 stratejik noktayÄ± YPG/PKK-DEAÅž'tan kurtardÄ±.

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