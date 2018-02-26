Esed'in BM'deki 'yalan makinesi'nden DoÄŸu Guta yalanlarÄ±

BeÅŸÅŸarÂ Esed rejiminin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi TemsilcisiÂ BeÅŸÅŸar Caferi, DoÄŸu Guta'daki katliamlarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in yalanlarÄ±na yenilerini ekledi.
DoÄŸu GutalÄ± aktivistlerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan bir videoda, Caferi'nin ortaya attÄ±ÄŸÄ± yeni iddialara yer verildi.
Caferi, muhaliflerin 22 Åžubat'ta Åžam'daki KÄ±zÄ±lay merkezini roketlerle vurduÄŸunu ve Hasan Hac Hasan isimli tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir doktorun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Ancak KÄ±zÄ±lay, vurulan merkezlerinin rejimin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yer alan Duma ve Haresta'da olduÄŸunu duyurdu. BÃ¶ylece rejimin kontrolÃ¼ndeki KÄ±zÄ±lay, Caferi'nin iddiasÄ±nÄ± yalanlamÄ±ÅŸ oldu.
Caferi'nin doktorun muhaliflerin saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin iddiasÄ± da boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. Videoyu hazÄ±rlayan aktivistler, doktorun Åžam'Ä±n merkezindeki Rukneddin semtine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n da muhaliflerin roketleriyle deÄŸil, rejime ait uÃ§aklarla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BÃ¶lgedeki gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± da bu bilgiyi doÄŸruladÄ±.
Zira saldÄ±rÄ±dan sonra sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de bir semt sakini, "UÃ§ak yanlÄ±ÅŸlÄ±kla vurdu." ifadesini kullandÄ±.
Olay sonrasÄ±nda semtteki 30 binanÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± hasar da bunun uÃ§ak saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yor.
Videoyu hazÄ±rlayan aktivistler, rejimin bu saldÄ±rÄ±yÄ± kasten yaparak muhalifleri suÃ§lamayÄ± ve kendi katliamlarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini ifade etti.
Caferi, Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana rejimin "yalan makinesi" gÃ¶revini Ã¼stleniyor. Esed rejiminin BM temsilcisi BeÅŸÅŸar Caferi, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan iddialarÄ± ve BM'deki manipÃ¼lasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla rejimi aklamaya, katliamlarÄ±nÄ± maskelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Caferi, rejimin 2013 yÄ±lÄ±nda bin 400'den fazla sivilin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ DoÄŸu Guta kimyasal silah katliamÄ±nÄ± FransÄ±z istihbaratÄ±nÄ±n organize ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
2016'nÄ±n sonundaki Halep ablukasÄ± sÄ±rasÄ±nda rejimin hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len sivillerin cesetlerine ait bir fotoÄŸrafÄ± BM Genel Kurulunda gÃ¶steren Caferi, fotoÄŸrafÄ±n muhaliflerin saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶len sivillere ait olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.
Suriye'de aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Madaya'dan iÃ§ler acÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine otururken, Caferi, rejimin Ã§ok uzun sÃ¼re bÃ¶lgeye insani yardÄ±m giriÅŸine izin vermemesini, "Madaya'da aÃ§lÄ±k yok." diyerek meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
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