Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Birinci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Kocaman, Ä°stanbul'daÂ cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar soÄŸuk havanÄ±n devam edeceÄŸini belirterek, "Ä°stanbul'da Ã§arÅŸamba Ã¶ÄŸleden sonra sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸecek. AkÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. Ã‡arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, perÅŸembe sabahÄ± sona erecek." dedi.
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Birinci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kocaman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â bÃ¶lgenin yeni birÂ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve soÄŸuk hava sistemine gireceÄŸini sÃ¶yledi.
Kocaman, Marmara BÃ¶lgesin'de Trakya'da yarÄ±ndan itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de kÄ±yÄ± kesimleri hariÃ§ Edirne ve KÄ±rklareli ile TekirdaÄŸ'Ä±n kuzey kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸini kaydetti.
Ä°stanbul iÃ§in ise Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaÄŸmur gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Kocaman, "Ã‡arÅŸamba Ã¶ÄŸleden sonra sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸecek. AkÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece 03.00'a kadar Avrupa yakasÄ±nda, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasÄ±nda devam edecek. Ã‡arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, perÅŸembe sabahÄ± sona erecek." diye konuÅŸtu.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Birinci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kocaman, Ã§ok ÅŸiddetli bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini ve ciddi bir sÄ±kÄ±ntÄ± beklemediklerini belirterek,Â "Kent trafiÄŸini engelleyecek bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenmiyor. Ã‡arÅŸamba akÅŸam ve perÅŸembe sabah arasÄ±nda 7-8 saatlik bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Sabahleyin kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kar gÃ¶rÃ¼lebilir. SÄ±caklÄ±klarda da Ã§ok ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var. SÄ±caklÄ±k gece eksi 2'ye kadar dÃ¼ÅŸecek, en yÃ¼ksek artÄ± 2'ye Ã§Ä±kacak.Â PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayÄ±dÄ±r. Bu hafta cumaya kadar Ã§ok soÄŸuk hava gÃ¶rÃ¼lecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeletine rastlandÄ±
Bakan Soylu, "Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak" dedi
Åžiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± dev proje iÃ§in dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Hatay ValiliÄŸinden DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na "Geri gÃ¶nderme merkezinde bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) DileÄŸimiz, TÃ¼rkiye'ye iade edilmesidir. Hem TÃ¼rkiye hem Ã‡ekya suÃ§lularÄ±n iadesine dair Avrupa sÃ¶zleÅŸmesine taraftÄ±r." dedi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarÄ±n fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi