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12:51, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

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Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±
Foto: ArÅŸiv

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Birinci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Kocaman, Ä°stanbul'daÂ cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar soÄŸuk havanÄ±n devam edeceÄŸini belirterek, "Ä°stanbul'da Ã§arÅŸamba Ã¶ÄŸleden sonra sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸecek. AkÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. Ã‡arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, perÅŸembe sabahÄ± sona erecek." dedi.

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Birinci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kocaman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â bÃ¶lgenin yeni birÂ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve soÄŸuk hava sistemine gireceÄŸini sÃ¶yledi.

Kocaman, Marmara BÃ¶lgesin'de Trakya'da yarÄ±ndan itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de kÄ±yÄ± kesimleri hariÃ§ Edirne ve KÄ±rklareli ile TekirdaÄŸ'Ä±n kuzey kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸini kaydetti.

Ä°stanbul iÃ§in ise Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaÄŸmur gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Kocaman, "Ã‡arÅŸamba Ã¶ÄŸleden sonra sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸecek. AkÅŸam saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece 03.00'a kadar Avrupa yakasÄ±nda, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasÄ±nda devam edecek. Ã‡arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, perÅŸembe sabahÄ± sona erecek." diye konuÅŸtu.

"KENT TRAFÄ°ÄžÄ°NÄ° ENGELLEYECEK BÄ°R KAR YAÄžIÅžI BEKLENMÄ°YOR"

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Birinci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kocaman, Ã§ok ÅŸiddetli bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini ve ciddi bir sÄ±kÄ±ntÄ± beklemediklerini belirterek,Â "Kent trafiÄŸini engelleyecek bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenmiyor. Ã‡arÅŸamba akÅŸam ve perÅŸembe sabah arasÄ±nda 7-8 saatlik bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Sabahleyin kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kar gÃ¶rÃ¼lebilir. SÄ±caklÄ±klarda da Ã§ok ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var. SÄ±caklÄ±k gece eksi 2'ye kadar dÃ¼ÅŸecek, en yÃ¼ksek artÄ± 2'ye Ã§Ä±kacak.Â PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayÄ±dÄ±r. Bu hafta cumaya kadar Ã§ok soÄŸuk hava gÃ¶rÃ¼lecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul meteoroloji
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