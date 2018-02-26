14:17, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

DEAÅž yorgunu Irak'ta seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'Ä±n askeri olarak bittiÄŸinin duyurulduÄŸu savaÅŸ yorgunu Irak, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlere ekonomik kriz ve evine dÃ¶nemeyen binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununun gÃ¶lgesinde hazÄ±rlanÄ±yor.

2014'e kadar iktidarda kalan sekiz yÄ±llÄ±k Nuri el- Maliki hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶nemindeki yolsuzluklar nedeniyle devlet hazinesinin neredeyse sÄ±fÄ±rlanmasÄ± ve dÃ¼nya ham petrol fiyatlarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ Ã¼lkede ciddi bir ekonomik krize neden olurken DEAÅž'la savaÅŸ da geride alt yapÄ± tahribatÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorunu ile boÄŸuÅŸan istikrarsÄ±z bir Irak bÄ±raktÄ±.

Elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin dahi kesintisiz ÅŸekilde sunulamadÄ±ÄŸÄ±, siyasi ve gÃ¼venlik alanda istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Irak'ta, mayÄ±s ayÄ± sonunda nasÄ±l bir siyasi tablonun ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± merak ediliyor. 2003 sonrasÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilemeyen siyasi birlikteliÄŸin bu seÃ§imlerde de saÄŸlanamamÄ±ÅŸ olmasÄ± seÃ§im sonrasÄ± tabloya iliÅŸkin meraklarÄ± daha da artÄ±rÄ±yor.

Irak'taki seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na 143 siyasi partinin oluÅŸturduÄŸu 27 koalisyon katÄ±lacak.

ÅžÄ°Ä°LER, MAYIS SONRASI DA MECLÄ°STE Ã‡OÄžUNLUÄžU ELDE ETMEYÄ° PLANLIYOR

Åžiiler, seÃ§imlere birlikte deÄŸil, kendi aralarÄ±nda birden fazla gruba bÃ¶lÃ¼nerek oluÅŸturduklarÄ± koalisyonlarla girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. HalihazÄ±rdaki 328 sandalyeli meclisin 183 milletvekiliyle en bÃ¼yÃ¼k grubunu oluÅŸturan Åžiiler (Ulusal Koalisyon), oluÅŸturduklarÄ± koalisyonlarÄ±n ittifakÄ±yla mayÄ±s sonrasÄ± da mecliste Ã§oÄŸunluÄŸu elde etmeyi planlÄ±yor.

Maliki, son dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda mayÄ±s sonrasÄ± Ã§oÄŸunluk (Åžii) hÃ¼kÃ¼metine vurgu yapÄ±yor. Maliki'nin bu hamlesine Åžii milis gÃ¼cÃ¼ HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±nÄ±n yakÄ±n durduÄŸu ifade ediliyor. Ancak Maliki'nin arasÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸu Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'Ä±n Åžii Ã§oÄŸunluk koalisyonunun oluÅŸturulmasÄ±na sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Sadr, "mezhepler Ã¼stÃ¼ ve teknokrat hÃ¼kÃ¼met" sÃ¶ylemleriyle Maliki'nin yaklaÅŸÄ±mÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± veriyor.

Ä°BADÄ° VE MALÄ°KÄ° AYRI GÄ°BÄ° GÃ–RÃœNSE DE SEÃ‡Ä°M SONRASI BULUÅžACAK

BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'ye yakÄ±n Ã§evrelerden edinilen bilgiye gÃ¶re, seÃ§imlere ayrÄ± koalisyonlarÄ±n baÅŸÄ±nda girecek olan Ä°badi ve Maliki, seÃ§im sonrasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek bir hamleyle mecliste birleÅŸecek. Ä°ki liderin bu konuda yazÄ±lÄ± metne imza attÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

DEAÅž'Ä±n en Ã§ok zarar verdiÄŸi kesim olan ve yaklaÅŸÄ±k 5 milyonunun sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¼nniler ise seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na birden fazla koalisyonla katÄ±lÄ±yor. SÃ¼nnilerin halihazÄ±rda Irak Meclisi'nde 60'Ä±n Ã¼zerinde milletvekili bulunuyor.

GayrimeÅŸru referandumdan sonra Irak'ta adeta siyasi olarak yalnÄ±zlaÅŸan KÃ¼rtler de seÃ§imlere siyasi birlikten uzak ayrÄ± gruplar halinde girmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Irak'Ä±n ikinci etnik unsuru olarak kabul edilen KÃ¼rtler, 30 Nisan 2014'te yapÄ±lan son genel seÃ§imde kendilerine 44 kontenjanÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Erbil, SÃ¼leymaniye ve Duhok'un dÄ±ÅŸÄ±nda KerkÃ¼k ve Musul'da 8'er, Diyala'da ise 2 milletvekili Ã§Ä±kararak, 328 sandalyeli Irak Meclisi'ne 62 milletvekili gÃ¶ndermiÅŸti.

MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§imlere baÅŸta KerkÃ¼k olmak Ã¼zere tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki askeri ve siyasi nÃ¼fuzunu kaybetmiÅŸ ÅŸekilde girecek olan KÃ¼rtlerin, bu sefer aynÄ± oy oranÄ±nÄ± yakalamasÄ±nÄ±n zor olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor.

TÃœRKMENLER KERKÃœK'TE BÄ°RLEÅžTÄ°

TÃ¼rkmenler ise, en Ã§ok nÃ¼fusu barÄ±ndÄ±rdÄ±klarÄ± KerkÃ¼k'te siyasi birliÄŸi saÄŸlamayÄ± baÅŸardÄ±.

KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenler, Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) ÅŸemsiyesi altÄ±nda birÃ§ok siyasi partiden oluÅŸan bir ittifak oluÅŸturdu.

TÃ¼rkmenler KerkÃ¼k dÄ±ÅŸÄ±nda Musul, Salahaddin ve Diyala'da da seÃ§imlere oluÅŸturduklarÄ± koalisyonlarla katÄ±lacak. ITC, Erbil'de de gÃ¶sterdiÄŸi 1 adayla seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±nda yer alacak.

SÄ°YASETTE AYNI YÃœZLER UMUTSUZLUK KAYNAÄžI

AA muhabirine konuÅŸan IraklÄ± siyasi analist Casim Derraci, Ã¼lkede yapÄ±lacak seÃ§imlerin Ã§etrefilli bir ortamda gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini ifade ederek, "Halk, yÄ±llardÄ±r sÃ¶zÃ¼ verilip yerine getirilemeyen yalan vaatlerden bÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Buna hem hÃ¼kÃ¼metin politikasÄ± hem de meclis Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dahil. Bu yÃ¼zden kanaatler tamamen deÄŸiÅŸti." dedi.

"IraklÄ±lar siyasilerin yalan duvarÄ±na Ã§arpmaktan korkuyor." diyen Derraci, yÄ±lladÄ±r siyasette bulunan isimlerin yeni dÃ¶nemde de olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek aynÄ± yÃ¼zlerin halk iÃ§in umutsuzluk kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

BaÄŸdat'ta yaÅŸayan Ala Ahmed isimli IraklÄ±, mevcut sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n seÃ§im sonrasÄ± giderileceÄŸi konusunda pek de umutlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ahmed, "Daha Ã¶nce de sandÄ±k baÅŸÄ±na gidip oyumuzu kullandÄ±k ancak hiÃ§bir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi. Siyasiler, seÃ§im Ã¶ncesi verdikleri vaatlerin hiÃ§birini yetine getirmedi. Bu yÃ¼zden mayÄ±s ayÄ±ndaki seÃ§imlerde oy kullanmayacaÄŸÄ±m." dedi.

Irak'taki seÃ§im koalisyonlarÄ± ise ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralanÄ±yor:

Ä°BADÄ°'NÄ°N "ZAFER KOALÄ°SYONU"

Irak'ta Ã¼lke topraklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde olduÄŸu bir dÃ¶nemde BaÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Ä°badi'nin baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu ve adÄ±nÄ± Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± kazanÄ±lan zaferden alan "NasÄ±r (Zafer) Koalisyonu", BaÄŸdatâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkenin kuzeyi ve gÃ¼neyinde seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na girecek gÃ¼Ã§lÃ¼ gruplarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor.

Ä°badi'nin oluÅŸturduÄŸu bu koalisyon, sadece KerkÃ¼k deÄŸil Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nden (IKBY) de oy almayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Bu nedenle koalisyon, sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerden de aday gÃ¶stererek listesini renklendirmiÅŸ durumda. Zafer Koalisyonu'nda Arap Åžii, Arap SÃ¼nni, KÃ¼rt, TÃ¼rkmen ve Hristiyan adaylar bulunuyor. Meclis tarafÄ±ndan gÃ¶revinden alÄ±nan eski Savunma BakanÄ± Halid el-Ubeydi de Musul'dan bu koalisyonun listesinden seÃ§ime girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Ubeydi'ye "koalisyonun en gÃ¼Ã§lÃ¼ SÃ¼nni temsilcisi" olarak bakÄ±lÄ±yor.

Ä°badi'nin seÃ§im koalisyonunda, Fazilet Partisi (Åžii), TÃ¼rkmen Ä°slami Birlik Partisi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el-Caferi'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Irak Ulusal Reform AkÄ±mÄ±, Ulusal Irak Kongresi Partisi, Milli GÃ¼venlik MÃ¼steÅŸarÄ± ve HaÅŸdi Åžabi Genel BaÅŸkanÄ± Falih FeyyadÄ±'Ä±n kurduÄŸu Ataa Partisi ve diÄŸer pek Ã§ok oluÅŸum yer alÄ±yor.

HAÅžDÄ° ÅžABÄ°'NÄ°N "FETÄ°H KOALÄ°SYONU"

BaÄŸdat ve gÃ¼neydeki kentlerin yanÄ± sÄ±ra kuzeyden de Salahaddin ve KerkÃ¼k gibi kentlerde seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na girecek olan bu koalisyonda, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ± yer alÄ±yor.

Fetih Koalisyonu'na Ä°ran'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Bedir Ã–rgÃ¼tÃ¼ (Åžii milis gÃ¼cÃ¼) BaÅŸkanÄ± Hadi el-Amiri baÅŸkanlÄ±k ediyor. Bu koalisyonda da 18 farklÄ± siyasi grup bulunuyor. Amiri'nin koalisyonu daha Ã¶nce kÄ±sa sÃ¼reli olarak BaÅŸbakan Ä°badi'nin koalisyonuyla ittifak yapsa da baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸu ve koalisyon liderliÄŸi gibi konularda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle seÃ§imlere ayrÄ± girme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

MALÄ°KÄ°'NÄ°N "KANUN DEVLETÄ° KOALÄ°SYONU"

Eski BaÅŸbakan Maliki liderliÄŸindeki "Kanun Devleti Koalisyonu"nda ise Ã¶zellikle Ã¼lkenin Orta FÄ±rat ile gÃ¼ney illerinden oluÅŸan parti ve gruplar yer alÄ±yor.

SADR'IN "SAÄ°RUN KOALÄ°SYONU"

Åžii lider Sadr'a baÄŸlÄ± "Sairun Koalisyonu" da seÃ§imdeki Åžii koalisyonlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Sadr'Ä±n yeni oluÅŸturduÄŸu Ä°stikame Partisi'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bu koalisyonda Irak KomÃ¼nist Partisi de yer alÄ±yor.

Sadr'Ä±n Ã¶n ayak olduÄŸu Åžii Ä°slami gruplar ile KomÃ¼nist ve diÄŸer sol Ã§evre ittifakÄ±na gidilen bu tablonun 2003 sonrasÄ± Irak siyasetinde ilk defa ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Åžii lider Ammar el-Hekim'in liderliÄŸinde kurulan "Hikmet Koalisyonu" da mayÄ±s ayÄ±ndaki seÃ§imlere katÄ±lacak beÅŸinci Åžii koalisyonu olarak dikkati Ã§ekiyor.

ALLAVÄ°'NÄ°N "VATANÄ°YYE KOALÄ°SYONU"

Eski BaÅŸbakanlardan Ä°yad Allavi'nin liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkenin birÃ§ok yerinden aday Ã§Ä±karan "Vataniyye Koalisyonu" da gÃ¼Ã§lÃ¼ SÃ¼nni koalisyonlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor.

Allavi'nin koalisyonunu, Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi ve eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Mutlak gibi Ã¶nemli SÃ¼nni siyasetÃ§ileri barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Vataniyye Koalisyonu'nda diÄŸer SÃ¼nni gruplarla bazÄ± liberal parti ve oluÅŸumlar da yer alÄ±yor.

NUCEYFÄ°'NÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE BULUNDUÄžU "IRAK KARARI KOALÄ°SYONU"

SÃ¼nni siyasetÃ§i ve iÅŸ adamÄ± olarak bilinen Hamis el-Hancer'in liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± bu koalisyonun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli Arap SÃ¼nni nÃ¼fusunu barÄ±ndÄ±ran Musul'da seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde girmesi bekleniyor.

SÃ¼nni lider Usame en-Nuceyfi ve kardeÅŸi eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi'nin de bulunduÄŸu bu koalisyonda, 10'a yakÄ±n SÃ¼nni grup ve parti yer alÄ±yor.

"ENBAR KÄ°MLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z KOALÄ°SYONU"

Meclisin en bÃ¼yÃ¼k SÃ¼nni grubu "Irak Ulusal GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi" ile "SÃ¼nni Ã‡Ã¶zÃ¼m Partisi"nin Ã¶nemli ayaklarÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu "Enbar KimliÄŸimiz Koalisyonu" da mayÄ±s ayÄ±nda seÃ§imlere girecek olan SÃ¼nni koalisyonlar arasÄ±nda sÄ±ralanÄ±yor.

"KERKÃœK TÃœRKMEN CEPHESÄ° KOALÄ°SYONU"

Ãœlkenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ temel unsuru arasÄ±nda yer alan ve KerkÃ¼k'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra Salahaddin, Diyala ve Musul'da Ã¶nemli bir nÃ¼fusa sahip olan TÃ¼rkmenler de seÃ§imlere hazÄ±rlanÄ±yor.

KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenler adÄ±na seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±na girmeye hazÄ±rlanan "KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi Koalisyonu"na TÃ¼rkmenlerin Ã¶nemli siyasi kuruluÅŸu olarak bilinen Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) lideri ErÅŸet Salihi baÅŸkanlÄ±k ediyor.

ITC'nin ikinci adamÄ± ve KerkÃ¼k Milletvekili Hasan Turan'Ä±n da aday olduÄŸu bu koalisyonda, KerkÃ¼k'ten TÃ¼rkmen Karar Partisi, TÃ¼rkmeneli Partisi, MilliyetÃ§i TÃ¼rkmen Hareketi Partisi ve TÃ¼rkmen Adalet Partisi de yer alÄ±yor.

Hristiyan ve liberal Ã§evreler de oluÅŸturduklarÄ± Ã§eÅŸitli koalisyonlarla mayÄ±s ayÄ±ndaki seÃ§im maratonuna katÄ±lmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

37 milyona yakÄ±n nÃ¼fusa sahip Irak'ta, mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seÃ§imde yaklaÅŸÄ±k 24 milyon seÃ§men oy kullanacak.