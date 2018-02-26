14:30, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Macron 'ateÅŸkes' konusunda hem fikir





ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±Â Emmanuel MacronÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re iki lider, Suriye'deki son geliÅŸmeleri ve ikili iliÅŸkileri ele aldÄ±.Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin'in terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Suriye'ye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerini beraberinde getireceÄŸini belirtti.Â "AFRÄ°N'DE SÄ°VÄ°LLERÄ°N ZARAR GÃ–RMEMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N TÃœM TEDBÄ°RLER ALINDI" CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in tÃ¼m tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM GÃ¼venlik Konseyi'nde oy birliÄŸiyle kabul edilen ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na da deÄŸinildi.Â Ä°KÄ° LÄ°DERDEN 'ATEÅžKES' KONUSUNDA FÄ°KÄ°R BÄ°RLÄ°ÄžÄ° Bu geliÅŸmenin memnuniyet verici olduÄŸunu belirten iki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in ortak Ã§aba harcamanÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.Â KÄ±brÄ±s'a da deÄŸinilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lge ve hidrokarbon kaynaklarÄ± konularÄ±nda KKTC ve TÃ¼rkiye'nin hassasiyetlerini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te de temas halinde olma kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etti.Â

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