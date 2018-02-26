CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Macron 'ateÅŸkes' konusunda hem fikir

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±Â Emmanuel MacronÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re iki lider, Suriye'deki son geliÅŸmeleri ve ikili iliÅŸkileri ele aldÄ±.Â
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin'in terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlenmesinin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Suriye'ye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerini beraberinde getireceÄŸini belirtti.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in tÃ¼m tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM GÃ¼venlik Konseyi'nde oy birliÄŸiyle kabul edilen ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na da deÄŸinildi.Â
Bu geliÅŸmenin memnuniyet verici olduÄŸunu belirten iki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in ortak Ã§aba harcamanÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.Â
KÄ±brÄ±s'a da deÄŸinilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lge ve hidrokarbon kaynaklarÄ± konularÄ±nda KKTC ve TÃ¼rkiye'nin hassasiyetlerini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te de temas halinde olma kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etti.Â
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 22, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Roma dÃ¶nemine ait sÃ¼tun parÃ§alarÄ±, taban mozaiÄŸi ve insan iskeletine rastlandÄ±
Bakan Soylu, "Ã–yle bir tarihi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz ki atÄ±lan her adÄ±m, verilen her karar, ortaya konulan her sÃ¼recin geleceÄŸin ÅŸekillenmesinde bÃ¼yÃ¼k etkisi olacak" dedi
Åžiddetli rÃ¼zgarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle Sinop ve Ä°stanbul arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrakâ€™Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± dev proje iÃ§in dÃ¼nyada en fazla rÃ¼zgar potansiyeline sahip bÃ¶lgeler arasÄ±nda Ege Denizi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
Hatay ValiliÄŸinden DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ±larÄ±n aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na "Geri gÃ¶nderme merkezinde bugÃ¼n itibarÄ±yla aÃ§lÄ±k grevi veya baÅŸka bir olumsuzluk bulunmamaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
BozdaÄŸ: "(Salih MÃ¼slÃ¼m) DileÄŸimiz, TÃ¼rkiye'ye iade edilmesidir. Hem TÃ¼rkiye hem Ã‡ekya suÃ§lularÄ±n iadesine dair Avrupa sÃ¶zleÅŸmesine taraftÄ±r." dedi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarÄ±n fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi