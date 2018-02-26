IKBY'nin yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±

AB'den Ä°srail'in 'kiliselere vergi' planÄ±na tepki

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "(KudÃ¼s Belediyesinin kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±) UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir" dedi