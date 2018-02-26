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19:01, 26 Åžubat 2018 Pazartesi
Filistin
16:38, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

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AB'den Ä°srail'in 'kiliselere vergi' planÄ±na tepki
AB'den Ä°srail'in 'kiliselere vergi' planÄ±na tepki

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "(KudÃ¼s Belediyesinin kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±) UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesinin, kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±na iliÅŸkin, "UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent." dedi.

Mogherini ve ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eyman es-Safadi BrÃ¼kselâ€™de ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

YÃ¼ksek Temsilci, bugÃ¼n BrÃ¼kselâ€™de bulunan Arap Ã¼lkelerinin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile OrtadoÄŸu'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recini ele alacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki iliÅŸkilere deÄŸinen Mogherini, baÅŸkentleri KudÃ¼s olan iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduklarÄ±nÄ± ve tÃ¼m Ä°srail yerleÅŸim birimlerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu yineledi.

Mogherini, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye baÄŸlama planÄ±na tepki gÃ¶stererek "UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.

KUDÃœS BARIÅžIN SEMBOLÃœ OLMALI

ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Safadi de Arap BirliÄŸi ve AB'nin bir araya gelmesinden dolayÄ± memnuniyet duyduÄŸunu belirterek Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu konusunda hemfikir olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± ve kapsamlÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in saÄŸlam ve tereddÃ¼tsÃ¼z desteÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de belirten Safadi, bu barÄ±ÅŸÄ±n ancak DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in baÅŸkenti olacak ÅŸekilde iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mle elde edileceÄŸini sÃ¶yledi.

Safadi, "KudÃ¼s barÄ±ÅŸÄ±n sembolÃ¼ olmalÄ±dÄ±r. Maalesef bu, KudÃ¼s iÅŸgal altÄ±nda, korku ve Ã§aresizliÄŸe rehin tutulduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.

KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi'nin, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye baÄŸlama planÄ±na tepki amacÄ±yla bin yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir ilk defa kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Safadi, "Bu karar Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± ve tek taraflÄ± kararlarÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular KudÃ¼s kilise Ä°srail kÄ±yamet kilisesi ÃœRDÃœN AB DÄ±ÅŸiÅŸleri YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini
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