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19:00, 26 Åžubat 2018 Pazartesi
OrtadoÄŸu
16:52, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

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Afrin'de "Hilal" oluÅŸtu
Afrin'de

TSK ve Ã–SO, Afrin'deki terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±yla temasÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle keserek kurtarÄ±lan alandaki "hilal"i tamamladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Afrinâ€™in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Åžeyh Hadid ilÃ§esine baÄŸlÄ± Karmanluk kÃ¶yÃ¼nÃ¼ YPG/PKK-DAEÅž'ten kurtardÄ±. TSK ve Ã–SO, Afrin'in AÅŸaÄŸÄ± Sinara ve YukarÄ± Sinara kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi.

Afrin'deki terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±yla kara temasÄ± tÃ¼mÃ¼yle kesilerek, kurtarÄ±lan alandaki "hilal" tamamlandÄ±.

Harekatta kuzey ve batÄ± cephesi birleÅŸirken, haritadaki hilal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de tamamlandÄ±.



Ä°lgili Konular afrin harekatÄ± TSK Ã–SO zeytin dalÄ± harekatÄ±
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