17:35, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Rusya'dan DoÄŸu Guta'da "insani mola" kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in DoÄŸu Guta'da "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸini belirterek, "SÃ¶z konusu talimat doÄŸrultusunda sivil kayÄ±plarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yarÄ±ndan itibaren DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n saat 09.00 ila 14.00 arasÄ±nda insani mola verilecek" dedi.

Åžoygu, baÅŸkent Moskova'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de ateÅŸkese yÃ¶nelik kararÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

KararÄ±n ardÄ±ndan Putin'in, DoÄŸu Gutaâ€™da insani mola verilmesi talimatÄ± verdiÄŸini belirten Åžoygu, "SÃ¶z konusu talimat doÄŸrultusunda, sivil kayÄ±plarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yarÄ±ndan itibaren DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n saat 09.00 ila 14.00 arasÄ±nda insani mola verilecek. Sivillerin bÃ¶lgeyi terk etmesi iÃ§in de insani koridor oluÅŸturulacak." diye konuÅŸtu.

BMGK, iki gÃ¼n Ã¶nce Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliyesi iÃ§in en az bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Kararda insani yardÄ±mlarÄ±n Suriye geneline gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi, aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliye edilebilmesi iÃ§in tÃ¼m taraflardan gecikmeden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± en az 30 gÃ¼n durdurmalarÄ± talep edilmiÅŸti.