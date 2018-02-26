Rusya'dan DoÄŸu Guta'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in DoÄŸu Guta'da "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸini belirterek, "SÃ¶z konusu talimat doÄŸrultusunda sivil kayÄ±plarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yarÄ±ndan itibaren DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n saat 09.00 ila 14.00 arasÄ±nda insani mola verilecek" dedi.
Åžoygu, baÅŸkent Moskova'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de ateÅŸkese yÃ¶nelik kararÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
KararÄ±n ardÄ±ndan Putin'in, DoÄŸu Gutaâ€™da insani mola verilmesi talimatÄ± verdiÄŸini belirten Åžoygu, "SÃ¶z konusu talimat doÄŸrultusunda, sivil kayÄ±plarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yarÄ±ndan itibaren DoÄŸu Guta'da her gÃ¼n saat 09.00 ila 14.00 arasÄ±nda insani mola verilecek. Sivillerin bÃ¶lgeyi terk etmesi iÃ§in de insani koridor oluÅŸturulacak." diye konuÅŸtu.
BMGK, iki gÃ¼n Ã¶nce Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi ve Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliyesi iÃ§in en az bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Kararda insani yardÄ±mlarÄ±n Suriye geneline gÃ¼venli, engelsiz ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi, aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliye edilebilmesi iÃ§in tÃ¼m taraflardan gecikmeden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± en az 30 gÃ¼n durdurmalarÄ± talep edilmiÅŸti.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi
TSK ve Ã–SO, Afrin'deki terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±yla temasÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle keserek kurtarÄ±lan alandaki "hilal"i tamamladÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "(KudÃ¼s Belediyesinin kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±) UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir" dedi
Irak merkezi yÃ¶netiminin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) havalimanlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± 3 ay daha uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DEAÅž'Ä±n askeri olarak bittiÄŸinin duyurulduÄŸu savaÅŸ yorgunu Irak, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlere ekonomik kriz ve evine dÃ¶nemeyen binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununun gÃ¶lgesinde hazÄ±rlanÄ±yor
Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len PYD/PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan Salih MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±na ertelendi
Esed rejiminin BM temsilcisi Caferi, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan yeni iddialar ortaya atarak rejimin DoÄŸu Guta katliamÄ±nÄ± maskelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, Afganistan'da FETÃ–'ye baÄŸlÄ± 12 lise ve 3 dershaneyi devraldÄ±
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
ERC'nin kurucularÄ±ndan Muhammed, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyor." dedi.
ABD'nin orta bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan sel ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
2017 sonunda araba kullanmalarÄ± yasaklanan TÃ¼rkmen kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼relerinin de uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi