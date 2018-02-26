DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:00, 26 Åžubat 2018 Pazartesi
Balkanlar
17:37, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Radikal SÄ±rp liderin temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da
Radikal SÄ±rp liderin temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da

HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'daki Eski Yugoslavya UluslararasÄ± Ceza Mahkemesince (ICTY), Bosna Hersek, HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak 2016 yÄ±lÄ±nda "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ±nÄ±n 11 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

ICTY geÃ§en yÄ±l sonunda resmen kapatÄ±ldÄ±ktan sonra devam eden davalarÄ± devralan UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri MekanizmasÄ±ndan (MICT) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÄ±rbistan'daki SÄ±rp Radikal Partisi Genel BaÅŸkanÄ± ve milletvekili Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ±nÄ±n 11 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

Seselj, 1991-1993 yÄ±llarÄ±nda Bosna Hersek, HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da SÄ±rp olmayan halklara yÃ¶nelik insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ ve savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemek suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanmÄ±ÅŸ, ancak 2016 yÄ±lÄ±nda "delil yetersizliÄŸi"nden Seselj'in beraatine karar verilmiÅŸti.

Halen Ã¼lkesi SÄ±rbistan'da milletvekili olan Seselj, iddianamede "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlemek" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda sÃ¼rgÃ¼n, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmek ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± eylemlerde bulunmak, "savaÅŸ kurallarÄ±nÄ± ihlal etmek" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ise adam Ã¶ldÃ¼rmek, iÅŸkence etmek, acÄ±masÄ±zca davranmak, yÄ±kÄ±m, ibadethane ve eÄŸitim kurumlarÄ±na zarar vermek, kamu ve Ã¶zel mal varlÄ±klarÄ±nÄ± yaÄŸmalamakla suÃ§lanÄ±yordu.

Seselj hakkÄ±ndaki beraat kararÄ±, Ã¶zellikle HÄ±rvatistan ve Bosna Hersek'teki kurban yakÄ±nlarÄ±nca tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â 



Ä°lgili Konular Vojislav Seselj Hollanda ICTY Bosna Hersek hÄ±rvatistan SÄ±rbistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri KerkÃ¼k iÃ§in hÃ lÃ tehdit
DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri KerkÃ¼k iÃ§in hÃ¢lÃ¢ tehdit

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
Avrupa BirliÄŸi'nden Suriye'ye ek yaptÄ±rÄ±m
Avrupa BirliÄŸi'nden Suriye'ye ek yaptÄ±rÄ±m

AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi
Ä°ngiltere'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Radikal SÄ±rp liderin temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da
Radikal SÄ±rp liderin temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da

HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
Rusya'dan DoÄŸu Guta'da quot insani mola quot kararÄ±
Rusya'dan DoÄŸu Guta'da "insani mola" kararÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi
Afrin'de quot Hilal quot oluÅŸtu
Afrin'de "Hilal" oluÅŸtu

TSK ve Ã–SO, Afrin'deki terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±yla temasÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle keserek kurtarÄ±lan alandaki "hilal"i tamamladÄ±
AB'den Ä°srail'in 'kiliselere vergi' planÄ±na tepki
AB'den Ä°srail'in 'kiliselere vergi' planÄ±na tepki

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "(KudÃ¼s Belediyesinin kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±) UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir" dedi
IKBY'nin yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±
IKBY'nin yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±

Irak merkezi yÃ¶netiminin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) havalimanlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± 3 ay daha uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DEAÅž yorgunu Irak'ta seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± GRAFÄ°K
DEAÅž yorgunu Irak'ta seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± | GRAFÄ°K

DEAÅž'Ä±n askeri olarak bittiÄŸinin duyurulduÄŸu savaÅŸ yorgunu Irak, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlere ekonomik kriz ve evine dÃ¶nemeyen binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununun gÃ¶lgesinde hazÄ±rlanÄ±yor
PYD elebaÅŸlarÄ±ndan MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak
PYD elebaÅŸlarÄ±ndan MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak

Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len PYD/PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan Salih MÃ¼slim'in duruÅŸmasÄ± yarÄ±na ertelendi
Esed'in BM'deki 'yalan makinesi'nden DoÄŸu Guta yalanlarÄ±
Esed'in BM'deki 'yalan makinesi'nden DoÄŸu Guta yalanlarÄ±

Esed rejiminin BM temsilcisi Caferi, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan yeni iddialar ortaya atarak rejimin DoÄŸu Guta katliamÄ±nÄ± maskelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Maarif VakfÄ± Afganistan'daki FETÃ– okullarÄ±nÄ± devraldÄ±
Maarif VakfÄ± Afganistan'daki FETÃ– okullarÄ±nÄ± devraldÄ±

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±, Afganistan'da FETÃ–'ye baÄŸlÄ± 12 lise ve 3 dershaneyi devraldÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 25 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 25 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor
Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor

ERC'nin kurucularÄ±ndan Muhammed, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyor." dedi.
ABD'de Ã§Ä±kan sel ve fÄ±rtÄ±nada 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
ABD'de Ã§Ä±kan sel ve fÄ±rtÄ±nada 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

ABD'nin orta bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan sel ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÃ¼rkmenistan'da kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼resi uzatÄ±lmayacak
TÃ¼rkmenistan'da kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼resi uzatÄ±lmayacak

2017 sonunda araba kullanmalarÄ± yasaklanan TÃ¼rkmen kadÄ±nlarÄ±n ehliyet sÃ¼relerinin de uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi

Haberler

Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde ilk adÄ±m
Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde ilk adÄ±m

Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki gÃ¼zergahtan yapÄ±lacak
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki gÃ¼zergahtan yapÄ±lacak

SÄ±rbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek
SÄ±rbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek

Bosna Hersek ile SÄ±rbistan arasÄ±nda 'yapay' gerginlik | ANALÄ°Z
Bosna Hersek ile SÄ±rbistan arasÄ±nda 'yapay' gerginlik ANALÄ°Z

Ã‡ocuklarÄ± katledilen SaraybosnalÄ± aileler 'adalet' bekliyor
Ã‡ocuklarÄ± katledilen SaraybosnalÄ± aileler 'adalet' bekliyor

Bosna Hersek ile SÄ±rbistan arasÄ±nda "Kosova" gerginliÄŸi
Bosna Hersek ile SÄ±rbistan arasÄ±nda quot Kosova quot gerginliÄŸi

TÃ¼rk LirasÄ± SÄ±rbistan piyasasÄ±na girdi
TÃ¼rk LirasÄ± SÄ±rbistan piyasasÄ±na girdi

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman SÄ±rbistan'da
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman SÄ±rbistan'da






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 