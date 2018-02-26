17:37, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Radikal SÄ±rp liderin temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'daki Eski Yugoslavya UluslararasÄ± Ceza Mahkemesince (ICTY), Bosna Hersek, HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak 2016 yÄ±lÄ±nda "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ±nÄ±n 11 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

ICTY geÃ§en yÄ±l sonunda resmen kapatÄ±ldÄ±ktan sonra devam eden davalarÄ± devralan UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri MekanizmasÄ±ndan (MICT) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÄ±rbistan'daki SÄ±rp Radikal Partisi Genel BaÅŸkanÄ± ve milletvekili Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ±nÄ±n 11 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

Seselj, 1991-1993 yÄ±llarÄ±nda Bosna Hersek, HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da SÄ±rp olmayan halklara yÃ¶nelik insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ ve savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemek suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanmÄ±ÅŸ, ancak 2016 yÄ±lÄ±nda "delil yetersizliÄŸi"nden Seselj'in beraatine karar verilmiÅŸti.

Halen Ã¼lkesi SÄ±rbistan'da milletvekili olan Seselj, iddianamede "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlemek" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda sÃ¼rgÃ¼n, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmek ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± eylemlerde bulunmak, "savaÅŸ kurallarÄ±nÄ± ihlal etmek" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ise adam Ã¶ldÃ¼rmek, iÅŸkence etmek, acÄ±masÄ±zca davranmak, yÄ±kÄ±m, ibadethane ve eÄŸitim kurumlarÄ±na zarar vermek, kamu ve Ã¶zel mal varlÄ±klarÄ±nÄ± yaÄŸmalamakla suÃ§lanÄ±yordu.

Seselj hakkÄ±ndaki beraat kararÄ±, Ã¶zellikle HÄ±rvatistan ve Bosna Hersek'teki kurban yakÄ±nlarÄ±nca tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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