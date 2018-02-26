18:14, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°ngiltere'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'ninÂ LeicesterÂ kentinde dÃ¼n meydana gelenÂ patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ngiliz polisinden geliÅŸmelere iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± binadan bir kiÅŸinin daha Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, birinin durumu aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 5 kiÅŸinin hastanede tedavisine devam edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, patlamanÄ±n sebebinin belirlenebilmesi iÃ§in itfaiye ve emniyet yetkililerinin ortak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi'nde dÃ¼n akÅŸam bir binada henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patlama olmuÅŸtu.

Polis, olayÄ±n terÃ¶rle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin bir emare bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GiriÅŸ katÄ±nda dÃ¼kkanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katlarÄ±n ise mesken olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± binada arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.