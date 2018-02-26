Ä°ngiltere'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

Ä°ngiltere'ninÂ LeicesterÂ kentinde dÃ¼n meydana gelenÂ patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiliz polisinden geliÅŸmelere iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± binadan bir kiÅŸinin daha Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, birinin durumu aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 5 kiÅŸinin hastanede tedavisine devam edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, patlamanÄ±n sebebinin belirlenebilmesi iÃ§in itfaiye ve emniyet yetkililerinin ortak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi'nde dÃ¼n akÅŸam bir binada henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patlama olmuÅŸtu.
Polis, olayÄ±n terÃ¶rle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin bir emare bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GiriÅŸ katÄ±nda dÃ¼kkanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katlarÄ±n ise mesken olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± binada arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
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TSK ve Ã–SO, Afrin'deki terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±yla temasÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle keserek kurtarÄ±lan alandaki "hilal"i tamamladÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "(KudÃ¼s Belediyesinin kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±) UmarÄ±z bir an Ã¶nce bu soruna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunur. KudÃ¼s Ã¼Ã§ din iÃ§in de kutsal bir kent. Åžehrin bu Ã¶zel karakterine herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekir" dedi
Irak merkezi yÃ¶netiminin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) havalimanlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± 3 ay daha uzattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
ERC'nin kurucularÄ±ndan Muhammed, "BangladeÅŸ'e geÃ§meyen ve Arakan'da kalanlar bize, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik zulmÃ¼n devam ettiÄŸine dair haber yolluyor." dedi.
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