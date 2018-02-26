Ä°stanbul'da 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi

Azerbaycan'Ä±nÂ Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu tarafÄ±ndan "HocalÄ±'ya Adalet" konulu fotoÄŸraf sergisiÂ aÃ§Ä±ldÄ±.
HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n 26. yÄ±lÄ±Â dolayÄ±sÄ±ylaÂ YenikapÄ±Â metro istasyonundaki sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, aÃ§Ä±klama yapanÂ Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Mesim HacÄ±yev, Ermenilerin HocalÄ±'daÂ 26 yÄ±l Ã¶nce Ã§oluk Ã§ocuk demeden 613 kiÅŸiyi katlettiÄŸini, bin 275 kiÅŸinin de esir dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Bu katliamdan sonra yaklaÅŸÄ±k 20 Ã¼lkenin parlamentosunun, olayÄ± soykÄ±rÄ±m olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HacÄ±yev, "ABD'nin de 20'ye yakÄ±n eyaleti bunu HocalÄ± SoykÄ±rÄ±mÄ± olarak tanÄ±dÄ±. DÃ¼n TBMM bugÃ¼n de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bildiriler yayÄ±nlayarak yanÄ±mÄ±zda oldu. Azerbaycan'Ä±n ilk baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±yan da TÃ¼rkiye olmuÅŸtu. TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok ÅŸehrinde HocalÄ± AnÄ±tÄ± var ve dÃ¼n de bunlara bir yenisi eklendi." dedi.
HacÄ±yev, TÃ¼rkiye'nin bu haklÄ± davada her zaman kendilerine destek olduÄŸunu aktararak, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar ve verdiÄŸi desteklerden dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r etti.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lan Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet BabaoÄŸlu ise Azerbaycan ve TÃ¼rk halklarÄ±nÄ±n aynÄ± acÄ±larÄ± ve sevinÃ§leri yaÅŸayan kardeÅŸ halklar olduÄŸunu vurguladÄ±.
BabaoÄŸlu, HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k facialarÄ±ndan biri olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "HocalÄ±'da yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mdÄ±r. Bu yÃ¼zden katliamÄ±n TÃ¼rkiye'de tanÄ±tÄ±lmasÄ±, herkesin bizi duymasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Biz tek millet iki devlet felsefesiyle yaÅŸÄ±yoruz. Birbirimizin baÅŸÄ±na gelen facialarÄ± hatÄ±rlatmamÄ±z gerekiyor ki tekrar bunlarÄ± yaÅŸamayalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a kendilerine verdiÄŸi destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini anlatan BabaoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"DÃ¼nyada yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarla bizi itham ediyorlar. DÃ¼nya gerÃ§ek soykÄ±rÄ±mÄ± gÃ¶rmek istiyorsa Ermeniler tarafÄ±ndan HocalÄ±'da yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ± gÃ¶rebilir. HocalÄ± soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya duyurulmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye bize Ã§ok destek oldu. TÃ¼m dÃ¼nya bilsin ki biz TÃ¼rkler soykÄ±rÄ±m yapan deÄŸil, soykÄ±rÄ±ma maruz kalan bir milletiz. BugÃ¼n bu metroda bÃ¶yle bir serginin aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§ok kÄ±ymetli. Buradan on binlerce insan geÃ§iyor ve bu olayÄ± gÃ¶rmeleri bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok Ã¶nemli. Bizi dÃ¼nyada en Ã§ok duyan TÃ¼rk halkÄ±dÄ±r, hep yanÄ±mÄ±zda oldular."
Serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, Anadolu AjansÄ± Ä°stanbul Haberleri EditÃ¶rÃ¼ HÃ¼seyin AltÄ±nalan ile davetliler katÄ±ldÄ±.
Sergi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek.
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
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