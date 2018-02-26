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Avrupa BirliÄŸi
18:43, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

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Avrupa BirliÄŸi'nden Suriye'ye ek yaptÄ±rÄ±m
Avrupa BirliÄŸi'nden Suriye'ye ek yaptÄ±rÄ±m

AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi'ninÂ (AB),Â Esed rejimininÂ yeni gÃ¶reve atadÄ±ÄŸÄ± endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcutÂ yaptÄ±rÄ±m listesineÂ aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AB Konseyinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de yaÅŸanan insanlÄ±k krizine destek verdikleri iÃ§in rejim tarafÄ±ndan ocak ayÄ±nda atanan EndÃ¼stri BakanÄ± Muhammed Mazin Ali Yusuf ve Enformasyon BakanÄ± Ä°mad Abdullah Sara'ya yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Son alÄ±nan kararla AB'nin, Suriye halkÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet iÃ§eren baskÄ±dan sorumlu olduklarÄ±, rejimi destekledikleri veya rejimden fayda saÄŸladÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± 257'ye ulaÅŸtÄ±. AB aynÄ± nedenlerle 67 ÅŸirketin de mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dondurdu.

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 1 Haziran'a kadar sÃ¼rmesi bekleniyor.



Ä°lgili Konular Suriye avrupa birliÄŸi
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