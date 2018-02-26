18:51, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri KerkÃ¼k iÃ§in hÃ¢lÃ¢ tehdit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta TerÃ¶rle MÃ¼cadele Polis GÃ¼Ã§leri 2. TÃ¼men KomutanÄ± Maan es-Saadi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri kent iÃ§in hala tehdit teÅŸkil ediyor.'' dedi.

Kent merkezinde son dÃ¶nemlerde gerÃ§ekleÅŸtirilen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± ve gÃ¼neydeki petrol alanlarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼crelerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Saadi, ''Askeri anlamda bitse de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hala lokal Ã§apta saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyecek kabiliyete sahip. GÃ¼Ã§lÃ¼ istihbarat ekiplerimizle bu uyuyan hÃ¼crelerin hareketlerini takip ediyoruz.'' diye konuÅŸtu.

"KERKÃœK'Ãœ TERK ETMEYECEÄžÄ°Z"

Komutan Saadi, Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kendilerine yeni bir talimat gelene kadar KerkÃ¼k'Ã¼ terk etmeyeceklerini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼venliÄŸini iyi bir ÅŸekilde saÄŸlamak iÃ§in iki alay yedek gÃ¼cÃ¼mÃ¼z var. BaÄŸdat'a gelecek Ã¼Ã§ alay ise kentin gÃ¼neyindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n kalÄ±ntÄ±larÄ±na dÃ¼zenleyeceÄŸimiz olasÄ± bir operasyonda bize destek gÃ¼Ã§ gÃ¶revini yapacak."

Saadi ayrÄ±ca, kentin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± da takviye ekiplerle gÃ¼Ã§lendirdiklerini sÃ¶zlerine ekledi.

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