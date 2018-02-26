19:04, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

ErdoÄŸan'dan 'Soylu istifa edecek' iddiasÄ±na sert cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dÃ¶rtÂ AfrikaÂ Ã¼lkesini kapsayan resmi ziyaret iÃ§in Cezayir'e hareketinden Ã¶nce AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Devlet Konukevinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

SÄ±rasÄ±yla Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan bu ziyaretin, tarihi anlamda Ã§ok ciddi Ã¶neme sahip olduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸan, bu seyahatinde kendisine bakan ve milletvekilleriyle birlikte kalabalÄ±k bir iÅŸ adamlarÄ± heyetinin de iÅŸtirak edeceÄŸini belirterek, "Cezayir bizim bÃ¶lgedeki en gÃ¼Ã§lÃ¼ ticaret ortaklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda yer alÄ±yor. Hele hele doÄŸalgaz tedarikimiz bakÄ±mÄ±ndan 4. sÄ±rada. Cezayir ile iliÅŸkilerimizi 2006 itibariyle, dostluk ve iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± temelinde askeri, iÃ§ iÅŸleri, savunma sanayi ve kÃ¼ltÃ¼rel alanda gÃ¼Ã§lendirmek istiyoruz. Ziyaretim sÄ±rasÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde hem ikili mÃ¼nasebetlerimizi hem de bÃ¶lgesel konularÄ± ele alacaÄŸÄ±z. KudÃ¼s, Suriye ve Libya gibi Ã¼lkelerimizi etkileyen konularda istiÅŸareler yapacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Cezayir'in ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin ortak tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu Moritanya'ya geÃ§eceÄŸini anlatan ErdoÄŸan, uzun zamandÄ±r bu ziyareti yapmayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸini ama ÅŸimdi bu ziyareti de yapacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bu ziyaretin TÃ¼rkiye'den Moritanya'ya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk resmi ziyaret olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu yÃ¶nÃ¼yle de bu ziyaretin tarihi bir Ã¶nemi olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Moritanya'nÄ±n ardÄ±ndan Senegal'in baÅŸkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacaÄŸÄ±nÄ±, daha Ã¶nce Senegal'i biri baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± diÄŸeri ise cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde olmak Ã¼zere iki kez ziyaret ettiÄŸini belirten ErdoÄŸan, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ziyaretin Senegal ile mÃ¼kemmel dÃ¼zeyde seyreden iliÅŸkilerin niÅŸanesi olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Senegal ile aramÄ±zdaki yakÄ±n baÄŸlarÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek istiyoruz. Bilhassa ticari ve ekonomik iÅŸbirliÄŸimize yeni projeler, yeni halkalar eklemeyi arzu ediyoruz." diyen ErdoÄŸan, Afrika turunun son ayaÄŸÄ±nda Mali'ye geÃ§eceÄŸini, bu ziyaretin de TÃ¼rkiye'den Mali'ye cumhurbaÅŸkanÄ± seviyesindeki ilk resmi ziyaret olacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ziyaretinin TÃ¼rkiye ile Mali arasÄ±nda 14. yÃ¼zyÄ±la dayanan tarihi baÄŸlarÄ± canlandÄ±racaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Recep Tayyip ErdoÄŸan, "GÃ¶reve geldiÄŸimizde 12 Afrika Ã¼lkesiyle bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimiz varken, ÅŸu an itibariyle 41'di, bu seyahatimiz itibariyle bunlarÄ± daha da arttÄ±rmanÄ±n gayreti iÃ§inde olacaÄŸÄ±z." dedi.

Ä°ÅŸ adamlarÄ±nÄ±n Afrika kÄ±tasÄ±nda giderek Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiklerine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–zellikle mÃ¼teahhitlik sektÃ¶rÃ¼mÃ¼z kÄ±ta Ã§apÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸlere imza atÄ±yor. TaahhÃ¼tlerini Ã§oÄŸu zaman Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÃ¼relerden Ã¶nce tamamlÄ±yorlar. Bu da firmalarÄ±mÄ±za olan gÃ¼veni daha da perÃ§inliyor. Her ne kadar kÄ±tadaki tarihimiz bin yÄ±lÄ± geÃ§se de son bir asÄ±rda Afrika'yÄ± ihmal ettik. Ä°Ã§ sorunlarÄ±mÄ±zla uÄŸraÅŸmaktan diÄŸer kÄ±talara aÃ§Ä±lma fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±k. Son 15 yÄ±lda bu ihmale son verdik. 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan sÃ¼reÃ§ -ki bir Afrika yÄ±lÄ±ydÄ±- bu Afrika yÄ±lÄ±yla baÅŸlayan sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±rarak devam ettiriyoruz. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretler ve zirveler vesilesiyle AfrikalÄ± kardeÅŸlerimizle kucaklaÅŸtÄ±k, hasret giderdik. Hamdolsun bugÃ¼n kÄ±tanÄ±n sathÄ±nda TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mlarÄ±na, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, resmi gÃ¶revlilerimize rastlÄ±yoruz. BugÃ¼n 5 bine yakÄ±n AfrikalÄ± Ã¶ÄŸrenci Ã¼lkemizde eÄŸitim Ã¶ÄŸretim gÃ¶rÃ¼yor. Turizm, kÃ¼ltÃ¼r, ticaret, eÄŸitim gibi alanlarda iÅŸbirliÄŸimiz gÃ¼n geÃ§tikÃ§e derinleÅŸiyor."

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n en Ã§ok istismar ettiÄŸi Ã¼lkelerin Afrika'da bulunduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "AynÄ± ÅŸekilde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kanlÄ± ve karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ilk keÅŸfeden, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tasfiyesine dair adÄ±m atan Ã¼lkeler de Afrika kÄ±tasÄ±ndadÄ±r. Ã‡abalarÄ±mÄ±z sayesinde bir Ã§ok Ã¼lke Ã¶rgÃ¼tle iltisaklÄ± okullarÄ± kapattÄ± ve Maarif VakfÄ±mÄ±za devretti. Moritanya, Senegal ve Mali bu Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. VakfÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼lkemizi ve TÃ¼rk milletini en gÃ¼zel ÅŸekilde temsil edeceÄŸine inanÄ±yorum. Ziyaret edeceÄŸim Ã¼lkelerin hepsi de terÃ¶rle mÃ¼cadele etmiÅŸ veya terÃ¶r tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunan Ã¼lkelerdir. BunlarÄ± en iyi anlayacak, Ã§ektikleri acÄ±larÄ± en iyi hissedecek Ã¼lke hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz TÃ¼rkiye'dir. Bu anlamda gÃ¼venlik alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸimiz gÃ¼ndemimizdeki diÄŸer bir Ã¶nemli konu olacaktÄ±r. Ziyaretlerimizin Ã¼lkelerimiz iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum." diye konuÅŸtu.

PKK/PYD'NÄ°N ESKÄ° EÅž BAÅžKANI MÃœSLÄ°M'Ä°N PRAG'DA GÃ–ZALTINA ALINMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in Prag'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin iade talebine iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, konuyla ilgili olarak gerek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gerekse Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n yakÄ±n bir takipte olduÄŸunu sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Konuyu bir defa adÄ±m adÄ±m izliyorlar. Malum konunun Interpol ayaÄŸÄ± var, konunun tabii oradan istenmesi ayaÄŸÄ± var. BÃ¼tÃ¼n bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z ve Adalet BakanÄ±mÄ±z mÃ¼ÅŸterek yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmak suretiyle bir yanlÄ±ÅŸa dÃ¼ÅŸÃ¼lmemesi noktasÄ±nda adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.Â

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± kararÄ± almasÄ±na karÅŸÄ±n, DoÄŸu Guta'da rejim gÃ¼Ã§lerinin Ã¶nceki gÃ¼ne kadar bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu konuyla alakalÄ± olarak da BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 2401 sayÄ±lÄ± kararÄ±, ki bu Suriye'deki DoÄŸu Guta'yÄ± kapsayan ateÅŸkesle alakalÄ± sÃ¼reÃ§, buradan karar Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ã‡Ä±kmasÄ±na raÄŸmen iki gÃ¼ndÃ¼r orada bu ateÅŸkes uygulanmÄ±yor. SÃ¼reÃ§ acÄ±masÄ±z ÅŸekilde devam ediyor. Malum burayla ilgili biz aylar Ã¶ncesinden baÅŸta sayÄ±n Putin olmak Ã¼zere sayÄ±n Ruhani'ye, 'Ã‡ocuk, kadÄ±n yaÅŸlÄ±, bu insanlarÄ± lÃ¼tfen bize verin, biz bunlarÄ±n tedavilerini Ã¼lkemizde yapalÄ±m.' dememize raÄŸmen, bunlar bize verilmedi ve rejime bunlar teslim edildiler. Tabii rejimde de bunlarÄ±n akÄ±beti meÃ§hul. Åžu anda durum yine aynÄ± ÅŸekilde seyrediyor.Â

BugÃ¼n sayÄ±n Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bu konuyu etraflÄ±ca inceledik. Macron'un da bu konudaki hassasiyetini Ã§ok aÃ§Ä±k, net biÃ§imde gÃ¶rdÃ¼m. Kendilerinin de aynÄ± ÅŸekilde buradan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizzat kendi ifadeleriyle anlamÄ±ÅŸ bulunuyorum. Bizler de bunu yine hem BM GÃ¼venlik Konseyi'ndeki Ã¼lkelerle, BM'de ayrÄ±ca takip etmek suretiyle DoÄŸu Guta'daki bu zulmÃ¼n bir an Ã¶nce son bulmasÄ± yolunda takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak da sayÄ±n Putin ile bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi devam ettireceÄŸiz. AynÄ± ÅŸekilde Ä°ran ile bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi devam ettireceÄŸiz. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mla yine muhataplarÄ±yla bu sÃ¼reci takip edeceÄŸiz."

BAKAN SOYLU'NUN AÃ‡IKLAMALARI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bir gazetecinin, "Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun hafta sonu Trabzon'da aÃ§Ä±klamalarÄ± oldu. Bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan kendisi gÃ¶revden mi ayrÄ±lacak yoksa bir kabine revizyonu mu sÃ¶z konusu?" sorusu Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu sÃ¶ylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz aÄŸÄ±r olacak ama ahlaksÄ±z troller vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lanlar, bizleri ciddi manada rahatsÄ±z etmektedir. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ±n Trabzon'daki konuÅŸmasÄ±nda belli bir yerinde bir duygusallÄ±k ÅŸahsÄ±yla alakalÄ± olabilir ama ben de kendisiyle dÃ¼n akÅŸam gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. BÃ¶yle bu trollerin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalardaki bu tÃ¼r kabine vesaire falan bunlarla alakalÄ± hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n istifasÄ± vesaire bu tÃ¼r ÅŸeyler asla sÃ¶z konusu deÄŸil. Ä°ÅŸte bu trol ahlaksÄ±zlÄ±klarÄ± maalesef Ã¼lkemizin kendi iÃ§indeki birlikteliÄŸini, beraberliÄŸini bozmaya yÃ¶nelik atÄ±lan adÄ±mlardÄ±r. Biz emin adÄ±mlarla yolumuza devam ediyoruz. TÃ¼rkiye'yi troller idare etmeyecek. TÃ¼rkiye'yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceÄŸiz."

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve beraberindekileri taÅŸÄ±yan Ã¶zel uÃ§ak "TC-TUR" saat 17.15'te AtatÃ¼rk HavalimanÄ±ndan hareket etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak ile bazÄ± ilgililer uÄŸurladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci ile bazÄ± milletvekilleri de Cezayir'e gitti.

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