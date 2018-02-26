19:17, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Merkel'den koalisyon protokolÃ¼ne onay

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in lideri olduÄŸuÂ Hristiyan Demokrat Birlik PartisiÂ (CDU), hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lanÂ koalisyon protokolÃ¼nÃ¼Â onayladÄ±.

BaÅŸkent Berlin'de "Station" adlÄ± salonda dÃ¼zenlenen 30. CDU KurultayÄ±'nda yapÄ±lan oylamada delegeler, koalisyon protokolÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla onay verdi.

Almanya'da yeni bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± iÃ§in bundan sonra SPD Ã¼yelerinin kararÄ± beklenecek.

MERKEL KOALÄ°SYON PROTOKÃœLÃœNÃœ SAVUNDU

CDU Genel BaÅŸkanÄ± Merkel, oylamadan Ã¶nce kurultayda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD arasÄ±nda koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurma konusunda varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± savunarak, 24 EylÃ¼l'de yapÄ±lan genel seÃ§imin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan sonuÃ§ ile CDU'ya hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revi verildiÄŸini sÃ¶yledi.

Merkel, partisinin saÄŸlam bir hÃ¼kÃ¼met kurmaya katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CDU'nun genel seÃ§imde oy kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Merkel, "Biz hepimiz mÃ¼cadele ettik ve hepimiz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k." dedi.

CDU'nun seÃ§imden en gÃ¼Ã§lÃ¼ parti Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun kendileri iÃ§in yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Merkel, yeni hÃ¼kÃ¼mette seÃ§menlerin sorunlarÄ±na ve endiÅŸelerine doÄŸru cevaplar vermek istediklerini kaydetti.

SPD ÃœYELERÄ°NÄ°N OYLAMA SONUCU 4 MART'TA AÃ‡IKLANACAK

SPD de koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ 463 binden fazla Ã¼yesine geÃ§en hafta oylatmaya baÅŸladÄ± ve oylamanÄ±n sonucu 4 Mart'ta aÃ§Ä±klanacak.

CSU ise koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ daha Ã¶nce kabul etmiÅŸti.

SPD'li Ã¼yelerden de koalisyon protokolÃ¼ne onay Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Almanya'da yeni hÃ¼kÃ¼met ÅŸekillenecek, aksi takdirde erken seÃ§im veya azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼ndeme gelebilecek.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yÄ±llarÄ±nda Merkel liderliÄŸinde CDU/CSU ve SPD'den oluÅŸan "bÃ¼yÃ¼k koalisyon" ile yÃ¶netildi.