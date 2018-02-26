19:33, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Salih MÃ¼slim iÃ§in yeni kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgiliÂ PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerininÂ de aralarÄ±nda olduÄŸu 68 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada,Â sanÄ±klardan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slimÂ hakkÄ±nda yeni bir "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten" talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verildi.

MÃœSLÄ°M HAKKINDA "KIRMIZI BÃœLTEN"

Ã–te yandan mahkeme heyeti, dosya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme sonucunda Ã‡ekya'da yakalanan sanÄ±k Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten" Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in talepname dÃ¼zenlenmesine de karar verdi.

Ä°DDÄ°ANAME

Devlet Mahallesi Merasim Sokak'Ä±n Ä°nÃ¶nÃ¼ BulvarÄ±'na yakÄ±n kÄ±smÄ±nda, 17 Åžubat 2016'da askeri ve sivil servis araÃ§larÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklerken, bomba yÃ¼klÃ¼ otomobilin patlatÄ±lmasÄ± sonucu 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 87 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, birÃ§ok araÃ§ ve bina zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SoruÅŸturma sonucunda saldÄ±rganÄ±n "Zinar-Raperin" kod adlÄ± Abdulbaki SÃ¶mer olduÄŸu belirlenmiÅŸti.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ZÃ¼beyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil BayÄ±k, Murat KarayÄ±lan, Fehman HÃ¼seyin ile PYD'nin elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'in de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 68 kiÅŸi hakkÄ±nda "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§undan bir, hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸiler iÃ§in ise 29 kez olmak Ã¼zere toplam 30'ar kez hapis cezasÄ± isemiyle dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ddianamede PKK/KCK ile iltisaklÄ± yayÄ±n yapan basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda eylemi TAK adÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi haberleri yer alsa da TAK'Ä±n, PKK/KCK tarafÄ±ndan 2004'te kurulan paravan Ã¶rgÃ¼tlenme olduÄŸu ve Ã¼stlendiÄŸi eylemlerin PKK/KCK Ã¼st yÃ¶netiminin talimatÄ±yla ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedilmiÅŸti.