Salih MÃ¼slim iÃ§in yeni kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgiliÂ PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerininÂ de aralarÄ±nda olduÄŸu 68 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada,Â sanÄ±klardan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slimÂ hakkÄ±nda yeni bir "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten" talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verildi.
Ã–te yandan mahkeme heyeti, dosya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme sonucunda Ã‡ekya'da yakalanan sanÄ±k Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten" Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in talepname dÃ¼zenlenmesine de karar verdi.
Devlet Mahallesi Merasim Sokak'Ä±n Ä°nÃ¶nÃ¼ BulvarÄ±'na yakÄ±n kÄ±smÄ±nda, 17 Åžubat 2016'da askeri ve sivil servis araÃ§larÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklerken, bomba yÃ¼klÃ¼ otomobilin patlatÄ±lmasÄ± sonucu 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 87 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, birÃ§ok araÃ§ ve bina zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
SoruÅŸturma sonucunda saldÄ±rganÄ±n "Zinar-Raperin" kod adlÄ± Abdulbaki SÃ¶mer olduÄŸu belirlenmiÅŸti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ZÃ¼beyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil BayÄ±k, Murat KarayÄ±lan, Fehman HÃ¼seyin ile PYD'nin elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'in de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 68 kiÅŸi hakkÄ±nda "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§undan bir, hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸiler iÃ§in ise 29 kez olmak Ã¼zere toplam 30'ar kez hapis cezasÄ± isemiyle dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ddianamede PKK/KCK ile iltisaklÄ± yayÄ±n yapan basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda eylemi TAK adÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi haberleri yer alsa da TAK'Ä±n, PKK/KCK tarafÄ±ndan 2004'te kurulan paravan Ã¶rgÃ¼tlenme olduÄŸu ve Ã¼stlendiÄŸi eylemlerin PKK/KCK Ã¼st yÃ¶netiminin talimatÄ±yla ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedilmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak." dedi.
Edirne'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼n ara verilecek
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirildi
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili davada mahkeme heyeti, PKK/PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda yeni bir kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turu Ã¶ncesinde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu istifa mÄ± edecek?' sorusuna, "Bu sÃ¶ylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz aÄŸÄ±r olacak ama ahlaksÄ±z troller vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lanlar, bizleri ciddi manada rahatsÄ±z etmektedir. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n istifasÄ± vesaire bu tÃ¼r ÅŸeyler asla sÃ¶z konusu deÄŸil." cevabÄ±nÄ± verdi
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.