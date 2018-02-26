AB, Suriye'de insani ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ±nÄ± istiyor

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ninÂ (BMGK)Â Suriye'yeÂ iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Mogherini, sabah gerÃ§ekleÅŸtirilen AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi ToplantÄ±sÄ±, ardÄ±ndan ÃœrdÃ¼n, Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Fas ve Filistin olmak Ã¼zere bÃ¶lge Ã¼lkelerinden altÄ± dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±, Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Arap BirliÄŸi ile AB'nin, Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin benzer bir tutuma sahip olduÄŸuna dikkati Ã§eken Mogherini, taraflarÄ±n Ä°srail-Filistin sorununun ancak DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in baÅŸkenti olacak ÅŸekilde iki devlet perspektifiyle Ã§Ã¶zÃ¼lebilineceÄŸi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi'nde ise gÃ¼ndem maddesi olmamasÄ±na raÄŸmen Suriye'deki mevcut durumu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Mogherini, "BMGK'nin aldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n derhal ve tam uygulanmasÄ±nÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.
Mogherini, AB'nin BMGK kararÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfettiÄŸini belirterek, "BugÃ¼n Astana sÃ¼reci garantÃ¶rleri olan Rusya, Ä°ran ve TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±na ateÅŸkesin derhal baÅŸlatÄ±lmasÄ± ve tam uygulanmasÄ± iÃ§in bir mektup gÃ¶ndereceÄŸim." diye konuÅŸtu.
"BeklediÄŸimiz her dakika insanlar Ã¶lÃ¼yor." diyen Mogherini, tÃ¼m taraflarÄ±n gerginliÄŸi artÄ±rma yerine azaltmaya odaklanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
BMGK'da oy birliÄŸiyle kabul edilen tasarÄ± ile Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi, Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'da aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliyesi iÃ§in en az bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
BM tarafÄ±ndan GÃ¼ney Sudan'daki insani duruma iliÅŸkin yayÄ±nlanan raporda, Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± taktirde 7 milyondan fazla kiÅŸinin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± belirtildi
Suudi Arabistan'da kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birÃ§ok Ã¼st dÃ¼zey isim gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Rusya, BM'nin Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu Ä°ran'Ä±n ihlal etmesiyle ilgili endiÅŸelerin dile getirildiÄŸi BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti
Yobe Eyaleti'nde Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okul, Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapatÄ±ldÄ±
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu belirterek, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi
BM Genel Sekreteri Guterres, dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, BMGK'nin Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan koalisyon protokolÃ¼ne onay verdi
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