19:51, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

AB, Suriye'de insani ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ±nÄ± istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ninÂ (BMGK)Â Suriye'yeÂ iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Mogherini, sabah gerÃ§ekleÅŸtirilen AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi ToplantÄ±sÄ±, ardÄ±ndan ÃœrdÃ¼n, Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Fas ve Filistin olmak Ã¼zere bÃ¶lge Ã¼lkelerinden altÄ± dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±, Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Arap BirliÄŸi ile AB'nin, Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin benzer bir tutuma sahip olduÄŸuna dikkati Ã§eken Mogherini, taraflarÄ±n Ä°srail-Filistin sorununun ancak DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in baÅŸkenti olacak ÅŸekilde iki devlet perspektifiyle Ã§Ã¶zÃ¼lebilineceÄŸi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi'nde ise gÃ¼ndem maddesi olmamasÄ±na raÄŸmen Suriye'deki mevcut durumu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Mogherini, "BMGK'nin aldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n derhal ve tam uygulanmasÄ±nÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

GARANTÃ–R ÃœLKELERE MEKTUP GÃ–NDERECEK

Mogherini, AB'nin BMGK kararÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfettiÄŸini belirterek, "BugÃ¼n Astana sÃ¼reci garantÃ¶rleri olan Rusya, Ä°ran ve TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±na ateÅŸkesin derhal baÅŸlatÄ±lmasÄ± ve tam uygulanmasÄ± iÃ§in bir mektup gÃ¶ndereceÄŸim." diye konuÅŸtu.

"BeklediÄŸimiz her dakika insanlar Ã¶lÃ¼yor." diyen Mogherini, tÃ¼m taraflarÄ±n gerginliÄŸi artÄ±rma yerine azaltmaya odaklanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BMGK'da oy birliÄŸiyle kabul edilen tasarÄ± ile Suriye'ye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi, Ã¶zellikle rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan DoÄŸu Guta'da aÄŸÄ±r hasta ve yaralÄ±larÄ±n tahliyesi iÃ§in en az bir ay insani ateÅŸkes kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.