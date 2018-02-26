19:57, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Afrin ÅŸehidi Bilal AkpÄ±nar'Ä±n vasiyeti yerine getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nce (TSK)Â Suriye'ninÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndaÂ PYD/PKKÂ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±daÂ ÅŸehitÂ edilenÂ Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n annesine ev alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkinÂ vasiyeti yerine getirildi.

Safranbolu KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkanvekili Fatih Ãœrkmezer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸehidin vasiyetinin isminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemediÄŸi hayÄ±rseverler tarafÄ±ndan yerine getirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Vasiyetten herkesin etkilendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ãœrkmezer, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu Ã§erÃ§evede aileye o evi kazandÄ±rmak iÃ§in bize ulaÅŸtÄ±lar. Bize aracÄ±lÄ±k gÃ¶revi verildi. Bizde aracÄ±lÄ±k gÃ¶revini geÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisinde tamamladÄ±k. Kaymakam ve belediye baÅŸkanÄ± olarak ailenin sÃ¼rekli yanÄ±ndayÄ±z. O aile bize ÅŸehidimizin emaneti. BÃ¼tÃ¼n vatan evlatlarÄ±na emaneti. GeÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§erisinde evi aileye teslim ettik, tapuda da iÅŸlem tamamlandÄ±. Bu sÃ¼reci sadece bizler deÄŸil, devlet bÃ¼yÃ¼klerimizde yakÄ±ndan takip etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±kla bu bilgileri paylaÅŸtÄ±k, onlar da yakÄ±ndan takip ettiler."

VatandaÅŸlarÄ±n imkanlarÄ± doÄŸrultusunda destek olduÄŸunu aktaran Ãœrkmezer, "Åžehidimizin bu vasiyetini hayÄ±rsever insanlarÄ±mÄ±z hiÃ§bir ÅŸey beklemeden yerine getirdi. Kimliklerinin de aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemediler. Åžehidimize sahip Ã§Ä±kmanÄ±n, Afrin operasyonuna destek olmanÄ±n bir gÃ¶stergesi olarak bu iyilikte bulundular. Allah hepsinden razÄ± olsun." diye konuÅŸtu.

Ãœrkmezer, ailenin istediÄŸi zaman taÅŸÄ±nma imkanÄ±na sahip olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.