20:19, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

BM'den dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni giriÅŸim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ä°sviÃ§re'dekiÂ BM Cenevre Ofisi'nde devam edenSilahsÄ±zlanma KonferansÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â nÃ¼kleer silahlar konusunda dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k ve haklÄ± kaygÄ±lar olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Guterres, "NÃ¼kleer silahlarÄ±n tehlikeleri Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r. Bunlar insan hayatÄ± ve Ã§evre iÃ§in yÄ±kÄ±cÄ± bir tehlike oluÅŸturuyor." ifadesini kullandÄ±.

DoÄŸu Asya'da milyonlarca insanÄ±n her gÃ¼n nÃ¼kleer silahlarÄ±n tehdidi altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Guterres, ay baÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette halkÄ±n sabÄ±r ve direncini bizzat takdir etme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu dile getirdi.

GÃœNEY Ä°LE KUZEY YAKINLAÅžMASINA Ã–VGÃœ

Son haftalarda Kore YarÄ±madasÄ±'nda olumlu geliÅŸmeleri gÃ¶zlemlediklerini aktaran Guterres, GÃ¼ney Kore'nin ilk kez ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore ile yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸanmasÄ±na Ã¶vgÃ¼de bulundu.

Guterres, "Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin cesur giriÅŸimlerini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." dedi.

Guterres, sÃ¶z konusu yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve bÃ¶lgede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir barÄ±ÅŸ iÃ§in kalÄ±cÄ± geliÅŸmelere ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu kaydetti.

YENÄ° BÄ°R GÄ°RÄ°ÅžÄ°M

NÃ¼kleer silahlar konusundaki endiÅŸelere cevap olarak ve dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Guterres, "Bu giriÅŸim, iÅŸimizin bir parÃ§asÄ± olarak uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in silahsÄ±zlanmanÄ±n rolÃ¼nÃ¼n yeniden tesis edilmesini amaÃ§lÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Guterres, kÃ¼resel dÃ¼zeyde, nÃ¼kleer silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda yeni bir fikir birliÄŸi oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, konvansiyonel silahlarÄ±n da Ã¶zellikle kentsel alanlarda, siviller ve altyapÄ± Ã¼zerindeki "artan ve kabul edilemez etkisi" Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.