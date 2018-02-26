BM'den dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni giriÅŸim

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ä°sviÃ§re'dekiÂ BM Cenevre Ofisi'nde devam edenSilahsÄ±zlanma KonferansÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â nÃ¼kleer silahlar konusunda dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k ve haklÄ± kaygÄ±lar olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Guterres, "NÃ¼kleer silahlarÄ±n tehlikeleri Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r. Bunlar insan hayatÄ± ve Ã§evre iÃ§in yÄ±kÄ±cÄ± bir tehlike oluÅŸturuyor." ifadesini kullandÄ±.
DoÄŸu Asya'da milyonlarca insanÄ±n her gÃ¼n nÃ¼kleer silahlarÄ±n tehdidi altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Guterres, ay baÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette halkÄ±n sabÄ±r ve direncini bizzat takdir etme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu dile getirdi.
Son haftalarda Kore YarÄ±madasÄ±'nda olumlu geliÅŸmeleri gÃ¶zlemlediklerini aktaran Guterres, GÃ¼ney Kore'nin ilk kez ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore ile yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸanmasÄ±na Ã¶vgÃ¼de bulundu.
Guterres, "Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin cesur giriÅŸimlerini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." dedi.
Guterres, sÃ¶z konusu yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve bÃ¶lgede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir barÄ±ÅŸ iÃ§in kalÄ±cÄ± geliÅŸmelere ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu kaydetti.
NÃ¼kleer silahlar konusundaki endiÅŸelere cevap olarak ve dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Guterres, "Bu giriÅŸim, iÅŸimizin bir parÃ§asÄ± olarak uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in silahsÄ±zlanmanÄ±n rolÃ¼nÃ¼n yeniden tesis edilmesini amaÃ§lÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Guterres, kÃ¼resel dÃ¼zeyde, nÃ¼kleer silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda yeni bir fikir birliÄŸi oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, konvansiyonel silahlarÄ±n da Ã¶zellikle kentsel alanlarda, siviller ve altyapÄ± Ã¼zerindeki "artan ve kabul edilemez etkisi" Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.
BM tarafÄ±ndan GÃ¼ney Sudan'daki insani duruma iliÅŸkin yayÄ±nlanan raporda, Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± taktirde 7 milyondan fazla kiÅŸinin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± belirtildi
Suudi Arabistan'da kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birÃ§ok Ã¼st dÃ¼zey isim gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Rusya, BM'nin Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu Ä°ran'Ä±n ihlal etmesiyle ilgili endiÅŸelerin dile getirildiÄŸi BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti
Yobe Eyaleti'nde Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okul, Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapatÄ±ldÄ±
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu belirterek, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi
BM Genel Sekreteri Guterres, dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, BMGK'nin Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan koalisyon protokolÃ¼ne onay verdi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi