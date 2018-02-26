20:44, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Edirne'de okullara 'kar' tatili

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne'de etkili olanÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â nedeniyleÂ eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼nÂ araÂ verileceÄŸi bildirildi.

Edirne Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan CÄ±rÄ±t, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, valilik emrince olumsuz hava ÅŸartlarÄ± ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Edirne merkez, ilÃ§eler ve kÃ¶ylerde eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼n ara verileceÄŸini sÃ¶yledi.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶rev yapan engelli ve hamile personel de yarÄ±n izinli sayÄ±lacak.

Bu arada, meteorolojik tahmine gÃ¶re yarÄ±n ve Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yoÄŸun olarak devam edecek.

EÄŸitime verilecek aranÄ±n devamÄ±, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durumuna gÃ¶re ileriki gÃ¼nler iÃ§in tekrar deÄŸerlendirilecek