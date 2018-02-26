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07:08, 27 Åžubat 2018 SalÄ±
Avrupa
20:47, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

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Hollanda'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmayan kÄ±z Ã§ocuÄŸuna saldÄ±rÄ±
Hollanda'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmayan kÄ±z Ã§ocuÄŸuna saldÄ±rÄ±
Foto: ArÅŸiv

Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'nÄ±n Flevoland eyaletinde 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedildi

Hollanda polisinden konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta Flevoland eyaletindeki Emmeloord kasabasÄ±nda,Â 14 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kÄ±zÄ±n, okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± evine bisikletle giderken iki kiÅŸi tarafÄ±ndan yolunun kesildiÄŸi belirtildi.

GÃ¼lerek baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± istedikleri kÄ±zÄ±n bunu reddetmesi Ã¼zerine zanlÄ±larÄ±n, Ã§ocuÄŸu tekmeleyerek darbettikleri ifade edilen aÃ§Ä±klamada, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan kÄ±zÄ±n vÃ¼cudunda aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu morluklarÄ±n oluÅŸtuÄŸunun ve hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdiÄŸinin belirlendiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an, sarÄ± saÃ§lÄ± ve 18 yaÅŸ civarÄ±nda olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len zanlÄ±lar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular islamofobi Hollanda
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