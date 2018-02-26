Orgeneral Akar'dan yeni Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n,Â Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±Â ile birlikteÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Hatay'da Ã§eÅŸitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduÄŸu bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ile Hatay'da bulunan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¶revli Ã§eÅŸitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK SaÄŸlÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ± Seyyar Ä°lk YardÄ±m Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Komuta yerlerinde birlik komutanlarÄ± ve personelle bir araya gelen Orgeneral Akar, baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" hakkÄ±nda bilgi ve brifing aldÄ±, harekata iliÅŸkin Ã§eÅŸitli konularda emir ve direktifler verdi.
Orgeneral Akar, denetlemeler sÄ±rasÄ±nda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, Ã¼lkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadÄ±yla karada, denizde ve havada, vatanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde, mÃ¼cadelenin dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Bu anlayÄ±ÅŸla tÃ¼m personelin, silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin en etkin ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in azami gayret gÃ¶sterildiÄŸini ifade eden Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n deÄŸil aynÄ± zamanda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiÄŸini kaydetti.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan zulme uÄŸradÄ±klarÄ± fotoÄŸraf ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle sabit olan Suriyelilerin, harekatÄ±n ilerlemesiyle baskÄ± ve zulÃ¼mden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, terÃ¶ristlerden temizlenen bÃ¶lgelerde yaÅŸayan insanlarÄ±n gÃ¼venle evlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hazin son kendilerini beklemektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ile birlikte BM sÃ¶zleÅŸmesinin 51'inci maddesinde yer alan "MeÅŸru MÃ¼dafaa HakkÄ±" ve uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklar doÄŸrultusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Akar, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil tÃ¼m faaliyetlerin BM kararlarÄ± doÄŸrultusunda uluslararasÄ± hukuka, terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun olarak ve tamamen meÅŸru zeminlerde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ile birlikte geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi bugÃ¼n de kendisine duyduÄŸu Ã¶z gÃ¼ven ile bÃ¼tÃ¼n faaliyetlerin ÅŸeffaf ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.
ÅžanlÄ± tarih ve kÃ¼ltÃ¼r ile ahlaki deÄŸerler gereÄŸi sivil ve masum insanlarÄ±n dokunulmaz olduÄŸunun, bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Akar, "Afrin Afrinliler'indir" gerÃ§eÄŸinden hareketle Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak harekatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olarak devam ettiÄŸini aktardÄ±.
Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iÅŸtirak eden kahraman ve fedakar tÃ¼m personeli harekatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± kutladÄ± ve baÅŸarÄ± diledi.
Orgeneral Akar ayrÄ±ca, ÅŸanlÄ± tarihe ve milli Ã¶rf ve adetlere yaraÅŸÄ±r ÅŸekilde duygu yÃ¼klÃ¼ mektup, mesaj, baÄŸÄ±ÅŸ ve hediyelerle, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kahraman MehmetÃ§ik'in maneviyatÄ±nÄ±n, moral ve motivasyonunun en Ã¼st seviyelere Ã§Ä±kmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayan kiÅŸilere, Ã¶zel, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ve aziz millet ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±ymetli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine verdikleri destek ve duyduklarÄ± gÃ¼venden dolayÄ± saygÄ± ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu.
Orgeneral Hulusi Akar, vatan, millet, bayrak ve tÃ¼m kutsal deÄŸerleri uÄŸruna hayatlarÄ±nÄ± gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan feda eden aziz ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan kahraman gazilere acil ÅŸifa, ÅŸehit ve gazilerin deÄŸerli ailelerine sabÄ±r temennisinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak." dedi.
Edirne'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼n ara verilecek
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirildi
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili davada mahkeme heyeti, PKK/PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda yeni bir kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turu Ã¶ncesinde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu istifa mÄ± edecek?' sorusuna, "Bu sÃ¶ylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz aÄŸÄ±r olacak ama ahlaksÄ±z troller vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lanlar, bizleri ciddi manada rahatsÄ±z etmektedir. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n istifasÄ± vesaire bu tÃ¼r ÅŸeyler asla sÃ¶z konusu deÄŸil." cevabÄ±nÄ± verdi
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.