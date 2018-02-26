20:59, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Orgeneral Akar'dan yeni Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n,Â Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±Â ile birlikteÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Hatay'da Ã§eÅŸitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduÄŸu bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ile Hatay'da bulunan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¶revli Ã§eÅŸitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK SaÄŸlÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ± Seyyar Ä°lk YardÄ±m Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komuta yerlerinde birlik komutanlarÄ± ve personelle bir araya gelen Orgeneral Akar, baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" hakkÄ±nda bilgi ve brifing aldÄ±, harekata iliÅŸkin Ã§eÅŸitli konularda emir ve direktifler verdi.

Orgeneral Akar, denetlemeler sÄ±rasÄ±nda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, Ã¼lkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadÄ±yla karada, denizde ve havada, vatanÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde, mÃ¼cadelenin dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Bu anlayÄ±ÅŸla tÃ¼m personelin, silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin en etkin ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in azami gayret gÃ¶sterildiÄŸini ifade eden Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n deÄŸil aynÄ± zamanda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiÄŸini kaydetti.

"KAÃ‡INILMAZ HAZÄ°N SON KENDÄ°LERÄ°NÄ° BEKLÄ°YOR"

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan zulme uÄŸradÄ±klarÄ± fotoÄŸraf ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle sabit olan Suriyelilerin, harekatÄ±n ilerlemesiyle baskÄ± ve zulÃ¼mden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, terÃ¶ristlerden temizlenen bÃ¶lgelerde yaÅŸayan insanlarÄ±n gÃ¼venle evlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hazin son kendilerini beklemektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ile birlikte BM sÃ¶zleÅŸmesinin 51'inci maddesinde yer alan "MeÅŸru MÃ¼dafaa HakkÄ±" ve uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklar doÄŸrultusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Akar, kullanÄ±lan silah ve mÃ¼himmat dahil tÃ¼m faaliyetlerin BM kararlarÄ± doÄŸrultusunda uluslararasÄ± hukuka, terÃ¶rle mÃ¼cadele esaslarÄ±na uygun olarak ve tamamen meÅŸru zeminlerde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ile birlikte geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi bugÃ¼n de kendisine duyduÄŸu Ã¶z gÃ¼ven ile bÃ¼tÃ¼n faaliyetlerin ÅŸeffaf ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

ÅžanlÄ± tarih ve kÃ¼ltÃ¼r ile ahlaki deÄŸerler gereÄŸi sivil ve masum insanlarÄ±n dokunulmaz olduÄŸunun, bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Akar, "Afrin Afrinliler'indir" gerÃ§eÄŸinden hareketle Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak harekatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olarak devam ettiÄŸini aktardÄ±.

DesteÄŸe ve duyulan gÃ¼vene ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu

Orgeneral Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iÅŸtirak eden kahraman ve fedakar tÃ¼m personeli harekatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± kutladÄ± ve baÅŸarÄ± diledi.

Orgeneral Akar ayrÄ±ca, ÅŸanlÄ± tarihe ve milli Ã¶rf ve adetlere yaraÅŸÄ±r ÅŸekilde duygu yÃ¼klÃ¼ mektup, mesaj, baÄŸÄ±ÅŸ ve hediyelerle, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kahraman MehmetÃ§ik'in maneviyatÄ±nÄ±n, moral ve motivasyonunun en Ã¼st seviyelere Ã§Ä±kmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayan kiÅŸilere, Ã¶zel, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ve aziz millet ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±ymetli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine verdikleri destek ve duyduklarÄ± gÃ¼venden dolayÄ± saygÄ± ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu.

Orgeneral Hulusi Akar, vatan, millet, bayrak ve tÃ¼m kutsal deÄŸerleri uÄŸruna hayatlarÄ±nÄ± gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan feda eden aziz ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan kahraman gazilere acil ÅŸifa, ÅŸehit ve gazilerin deÄŸerli ailelerine sabÄ±r temennisinde bulundu.