21:16, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na yÃ¶nelik siber saldÄ±rÄ±da 'Rusya' iddiasÄ±





Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'deÂ PyeongchangÂ KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±nÂ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±ndaÂ internetÂ veÂ kablosuz aÄŸ eriÅŸimininÂ kesilmesine yol aÃ§anÂ siber saldÄ±rÄ±nÄ±nÂ Rus ajanlarÄ±Â tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edildi. Washington Post gazetesine konuÅŸan Amerikan istihbarat kaynaklarÄ±, Rusya'nÄ±n Ana Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (GRU) baÄŸlÄ± bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n tÃ¶renin dÃ¼zenlendiÄŸi stadyuma hizmet saÄŸlayan 300 bilgisayarla birlikte aÄŸ yÃ¶nlendiricilerini ele geÃ§irdiklerini ve aÄŸa kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m bulaÅŸtÄ±rarak internet eriÅŸimini sabote ettiklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Gazeteye konuÅŸan yetkililer, korsanlarÄ±n saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore'ye kayÄ±tlÄ± IP adreslerini kullanarak olayÄ±n sorumluluÄŸunu Pyongyang yÃ¶netimine yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti. Yetkililer, Rusya'nÄ±n doping skandalÄ± yÃ¼zÃ¼nden Olimpiyatlar'dan men edilmesi nedeniyle bÃ¶yle bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini savundu. OlimpiyatlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan siber saldÄ±rÄ± organizasyon komitesi tarafÄ±ndan doÄŸrulanmÄ±ÅŸ ancak saldÄ±rÄ±yÄ± kimin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hakkÄ±nda herhangi bir yorum yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± stattaki tÃ¼m internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesinin yanÄ± sÄ±ra organizasyonun internet sitesinin de Ã§Ã¶kmesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

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