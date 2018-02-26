KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na yÃ¶nelik siber saldÄ±rÄ±da 'Rusya' iddiasÄ±

GÃ¼ney Kore'deÂ PyeongchangÂ KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±nÂ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±ndaÂ internetÂ veÂ kablosuz aÄŸ eriÅŸimininÂ kesilmesine yol aÃ§anÂ siber saldÄ±rÄ±nÄ±nÂ Rus ajanlarÄ±Â tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edildi.
Washington Post gazetesine konuÅŸan Amerikan istihbarat kaynaklarÄ±, Rusya'nÄ±n Ana Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (GRU) baÄŸlÄ± bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n tÃ¶renin dÃ¼zenlendiÄŸi stadyuma hizmet saÄŸlayan 300 bilgisayarla birlikte aÄŸ yÃ¶nlendiricilerini ele geÃ§irdiklerini ve aÄŸa kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m bulaÅŸtÄ±rarak internet eriÅŸimini sabote ettiklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Gazeteye konuÅŸan yetkililer, korsanlarÄ±n saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore'ye kayÄ±tlÄ± IP adreslerini kullanarak olayÄ±n sorumluluÄŸunu Pyongyang yÃ¶netimine yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.
Yetkililer, Rusya'nÄ±n doping skandalÄ± yÃ¼zÃ¼nden Olimpiyatlar'dan men edilmesi nedeniyle bÃ¶yle bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini savundu.
OlimpiyatlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan siber saldÄ±rÄ± organizasyon komitesi tarafÄ±ndan doÄŸrulanmÄ±ÅŸ ancak saldÄ±rÄ±yÄ± kimin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hakkÄ±nda herhangi bir yorum yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± stattaki tÃ¼m internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesinin yanÄ± sÄ±ra organizasyonun internet sitesinin de Ã§Ã¶kmesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
BM tarafÄ±ndan GÃ¼ney Sudan'daki insani duruma iliÅŸkin yayÄ±nlanan raporda, Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± taktirde 7 milyondan fazla kiÅŸinin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± belirtildi
Suudi Arabistan'da kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birÃ§ok Ã¼st dÃ¼zey isim gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Rusya, BM'nin Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu Ä°ran'Ä±n ihlal etmesiyle ilgili endiÅŸelerin dile getirildiÄŸi BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti
Yobe Eyaleti'nde Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okul, Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapatÄ±ldÄ±
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu belirterek, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi
BM Genel Sekreteri Guterres, dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, BMGK'nin Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan koalisyon protokolÃ¼ne onay verdi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi