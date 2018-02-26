21:24, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Bakanlar Ã§ocuk istismarÄ±nda cezalarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." dedi.

Koruyucu, Ã¶nleyici faaliyetleri geliÅŸtirmek iÃ§in gayret gÃ¶sterdiklerini belirten AkdaÄŸ, "Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitimlerini Ã§ok daha yoÄŸunlaÅŸtÄ±racak. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile beraber riskli gruplarÄ±n eÄŸitilmesini Ã¶ne alarak, bu eÄŸitimleri 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de yoÄŸunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃœÄ°K ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hazÄ±rlanmasÄ±, verilerin bir veri seti ÅŸeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek ÅŸekilde, Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ bir ÅŸekilde paylaÅŸÄ±lmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullanan AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ muhtemelen bir daha bir araya geleceÄŸiz, 10 gÃ¼n iÃ§erisinde belki de Ã¼Ã§ beÅŸ kere daha bir araya geleceÄŸiz. O sÃ¼re iÃ§erisinde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za ve BaÅŸbakanÄ±mÄ±za bu iÅŸi hazÄ±rlayarak takdim etmeyi planlÄ±yoruz."