Bakanlar Ã§ocuk istismarÄ±nda cezalarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." dedi.
Koruyucu, Ã¶nleyici faaliyetleri geliÅŸtirmek iÃ§in gayret gÃ¶sterdiklerini belirten AkdaÄŸ, "Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitimlerini Ã§ok daha yoÄŸunlaÅŸtÄ±racak. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile beraber riskli gruplarÄ±n eÄŸitilmesini Ã¶ne alarak, bu eÄŸitimleri 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de yoÄŸunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
"TÃœÄ°K ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hazÄ±rlanmasÄ±, verilerin bir veri seti ÅŸeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek ÅŸekilde, Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ bir ÅŸekilde paylaÅŸÄ±lmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullanan AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ muhtemelen bir daha bir araya geleceÄŸiz, 10 gÃ¼n iÃ§erisinde belki de Ã¼Ã§ beÅŸ kere daha bir araya geleceÄŸiz. O sÃ¼re iÃ§erisinde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za ve BaÅŸbakanÄ±mÄ±za bu iÅŸi hazÄ±rlayarak takdim etmeyi planlÄ±yoruz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak." dedi.
Edirne'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼n ara verilecek
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirildi
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili davada mahkeme heyeti, PKK/PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda yeni bir kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turu Ã¶ncesinde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu istifa mÄ± edecek?' sorusuna, "Bu sÃ¶ylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz aÄŸÄ±r olacak ama ahlaksÄ±z troller vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lanlar, bizleri ciddi manada rahatsÄ±z etmektedir. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n istifasÄ± vesaire bu tÃ¼r ÅŸeyler asla sÃ¶z konusu deÄŸil." cevabÄ±nÄ± verdi
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.