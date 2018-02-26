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Amerika
GÃ¼ncelleme: 22:34, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

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YÃ¼ksek Mahkeme Trump'a 'dur' dedi
YÃ¼ksek Mahkeme Trump'a 'dur' dedi

ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Donald Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusuna, ABD YÃ¼ksek Mahkemesi'nden ret cevabÄ± geldi.

YÃ¼ksek Mahkeme, baÅŸvuruyu ele almama kararÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Trump yÃ¶netiminin, geÃ§en hafta federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan Ã¼lke genelinde uygulamasÄ± durdurulan kararla ilgili Ã¶ncelikle Temyiz Mahkemesine baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu kararÄ±n uygulanabilmesi iÃ§in ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ncelikle Temyiz Mahkemesine baÅŸvurmasÄ± bekleniyor.

700 BÄ°N GENCÄ°N DURUMU BELÄ°RSÄ°Z

ABD'de Ã‡ocukluk Ã‡aÄŸÄ±nda Gelenler Ä°Ã§in ErtelenmiÅŸ Eylem (DACA) olarak bilinen yasa kapsamÄ±nda Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ Ã§oÄŸu Latin kÃ¶kenli yaklaÅŸÄ±k 700 bin gencin mart ayÄ± baÅŸÄ±na kadar yasal durumlarÄ±nÄ± dÃ¼zenlemeleri ya da Ã¼lkeyi terk etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan kararÄ± eylÃ¼l ayÄ±nda imzalayan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sonraki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bu kiÅŸilerden belli koÅŸullarÄ± saÄŸlayanlar iÃ§in vatandaÅŸlÄ±k imkanÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

DACA, ABD Kongresinde CumhuriyetÃ§ilerle Demokratlar arasÄ±nda henÃ¼z Ã§Ã¶zÃ¼lememiÅŸ bir sorun olarak beklerken, zamanÄ± giderek daralan yÃ¼z binlerce gencin akÄ±betiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor.

DACA programÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan getirilmiÅŸ ve bu yolla sÃ¶z konusu kiÅŸilere 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma izni ve diÄŸer yasal imkanlar saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu kararÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunan Trump yÃ¶netimi ise eylÃ¼l ayÄ±nda DACA programÄ±nÄ± bitirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, geÃ§en hafta San Francisco federal bÃ¶lge yargÄ±cÄ± William Alsup ise kararÄ±n yÃ¼rÃ¼tmesini durdurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular YÃ¼ksek Mahkeme trump ABD
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