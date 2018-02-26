YÃ¼ksek Mahkeme Trump'a 'dur' dedi

Donald Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusuna, ABD YÃ¼ksek Mahkemesi'nden ret cevabÄ± geldi.
YÃ¼ksek Mahkeme, baÅŸvuruyu ele almama kararÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Trump yÃ¶netiminin, geÃ§en hafta federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan Ã¼lke genelinde uygulamasÄ± durdurulan kararla ilgili Ã¶ncelikle Temyiz Mahkemesine baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu kararÄ±n uygulanabilmesi iÃ§in ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ncelikle Temyiz Mahkemesine baÅŸvurmasÄ± bekleniyor.
ABD'de Ã‡ocukluk Ã‡aÄŸÄ±nda Gelenler Ä°Ã§in ErtelenmiÅŸ Eylem (DACA) olarak bilinen yasa kapsamÄ±nda Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ Ã§oÄŸu Latin kÃ¶kenli yaklaÅŸÄ±k 700 bin gencin mart ayÄ± baÅŸÄ±na kadar yasal durumlarÄ±nÄ± dÃ¼zenlemeleri ya da Ã¼lkeyi terk etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan kararÄ± eylÃ¼l ayÄ±nda imzalayan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, sonraki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bu kiÅŸilerden belli koÅŸullarÄ± saÄŸlayanlar iÃ§in vatandaÅŸlÄ±k imkanÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.
DACA, ABD Kongresinde CumhuriyetÃ§ilerle Demokratlar arasÄ±nda henÃ¼z Ã§Ã¶zÃ¼lememiÅŸ bir sorun olarak beklerken, zamanÄ± giderek daralan yÃ¼z binlerce gencin akÄ±betiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor.
DACA programÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan getirilmiÅŸ ve bu yolla sÃ¶z konusu kiÅŸilere 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma izni ve diÄŸer yasal imkanlar saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu kararÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunan Trump yÃ¶netimi ise eylÃ¼l ayÄ±nda DACA programÄ±nÄ± bitirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, geÃ§en hafta San Francisco federal bÃ¶lge yargÄ±cÄ± William Alsup ise kararÄ±n yÃ¼rÃ¼tmesini durdurmuÅŸtu.
BM tarafÄ±ndan GÃ¼ney Sudan'daki insani duruma iliÅŸkin yayÄ±nlanan raporda, Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± taktirde 7 milyondan fazla kiÅŸinin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± belirtildi
Suudi Arabistan'da kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birÃ§ok Ã¼st dÃ¼zey isim gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Rusya, BM'nin Yemen'e yÃ¶nelik silah ambargosunu Ä°ran'Ä±n ihlal etmesiyle ilgili endiÅŸelerin dile getirildiÄŸi BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti
Yobe Eyaleti'nde Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okul, Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapatÄ±ldÄ±
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu belirterek, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi
BM Genel Sekreteri Guterres, dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, BMGK'nin Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in lideri olduÄŸu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan koalisyon protokolÃ¼ne onay verdi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kent merkezi ve gÃ¼neyinde son dÃ¶nemlerde artan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n uyuyan hÃ¼creleri olduÄŸu belirtildi
AB, Esed rejiminin yeni endÃ¼stri ve enformasyon bakanlarÄ±nÄ± mevcut yaptÄ±rÄ±m listesine ekledi.
Ä°ngiltere'nin Leicester kentinde dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÄ±rvatistan ve SÄ±rbistan'da iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle yargÄ±lanan ancak "delil yetersizliÄŸi"nden beraat eden Vojislav Seselj'in temyiz duruÅŸmasÄ± 11 Nisan'da yapÄ±lacak
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 27 Åžubat'tan itibaren DoÄŸu Guta'da belirli saatlerde "insani mola" talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi