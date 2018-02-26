Nijerya'da Boko Haram'Ä±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± kÄ±zlarÄ±n okulu kapatÄ±ldÄ±

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndanÂ kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okulun geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Yobe eyaleti EÄŸitim YetkilisiÂ Mohammed Lamin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Dapchi bÃ¶lgesinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÂ kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okulunÂ Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapalÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Lamin ayrÄ±ca, kurtarÄ±lan 50 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin zihinsel olarak okula gitmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Nijerya'da 19 Åžubat'ta Boko Haram tarafÄ±ndan eyaletin Dapchi bÃ¶lgesinde bulunan kÄ±z okuluna baskÄ±n dÃ¼zenlenmiÅŸ, ardÄ±ndan 111 Ã¶ÄŸrencininÂ kaybolduÄŸu bildirilmiÅŸti.
Yobe Eyalet Valisi Ä°brahim Geidam, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan okul baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 50'sinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
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Yobe Eyaleti'nde Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okul, Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapatÄ±ldÄ±
ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi
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Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi
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