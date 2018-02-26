GÃ¼ncelleme: 23:34, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Nijerya'da Boko Haram'Ä±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± kÄ±zlarÄ±n okulu kapatÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Yobe Eyaleti'nde Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okul, Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndanÂ kaÃ§Ä±rÄ±lan 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okulun geÃ§ici olarak kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Yobe eyaleti EÄŸitim YetkilisiÂ Mohammed Lamin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Dapchi bÃ¶lgesinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÂ kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 111 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okulunÂ Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ± kurtarÄ±lana kadar kapalÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Lamin ayrÄ±ca, kurtarÄ±lan 50 kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin zihinsel olarak okula gitmeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Nijerya'da 19 Åžubat'ta Boko Haram tarafÄ±ndan eyaletin Dapchi bÃ¶lgesinde bulunan kÄ±z okuluna baskÄ±n dÃ¼zenlenmiÅŸ, ardÄ±ndan 111 Ã¶ÄŸrencininÂ kaybolduÄŸu bildirilmiÅŸti. Yobe Eyalet Valisi Ä°brahim Geidam, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan okul baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 50'sinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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