21:46, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

Katar'dan BM'ye 'DoÄŸu Guta' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ä°sviÃ§re'dekiÂ BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸlayan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 37. Oturumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BM GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun rejime baskÄ± yapmasÄ±nÄ± ve DoÄŸu Guta'daki sivillerin korunmasÄ± iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu ve BM'nin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Al Sani, "UluslararasÄ± toplum Suriye rejiminin bir politika haline getirdiÄŸi cinayet, savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larÄ±n son bulmasÄ± ve sorumlulardan hesap sorulmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Al Sani ayrÄ±ca bazÄ± Arap Ã¼lkelerinin Katar'a uyguladÄ±ÄŸÄ± blokajÄ±n "vahim ve ÅŸiddetli" insan haklarÄ± ihlallerine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Al Sani, Ã¼lkesine yÃ¶nelik yasadÄ±ÅŸÄ± blokajdan ve Katar aleyhine alÄ±nan tek taraflÄ± Ã¶nlemlerden kaynaklanan insan haklarÄ± ihlallerinin BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi Ofisi tarafÄ±ndan teyit edildiÄŸini vurguladÄ±.

FÄ°LÄ°STÄ°N SORUNU

Filistin sorununa da deÄŸinen Al Sani, "Ä°srail uluslararasÄ± hukuku ihlal ediyor. Ä°srail'in sivillere yÃ¶nelik askeri gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±nÄ± sona erdirmesi ve yerleÅŸim politikalarÄ±nÄ± da durdurmasÄ± gerekiyor. Katar tÃ¼m taraflara iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± ve iÅŸgalin sona erdirilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor." dedi.

Mozambik Devlet BaÅŸkanÄ± Filipe Jacinto Nyusi de silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§lerin birÃ§ok insanÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmaya devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Nyusi, Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan binlerce insanÄ±n yoksulluk ve silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± gÃ¶Ã§ etmeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 37. Oturumu, 23 Mart'a kadar devam edecek.