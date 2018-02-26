Katar'dan BM'ye 'DoÄŸu Guta' tepkisi

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ä°sviÃ§re'dekiÂ BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸlayan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 37. Oturumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BM GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun rejime baskÄ± yapmasÄ±nÄ± ve DoÄŸu Guta'daki sivillerin korunmasÄ± iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu ve BM'nin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Al Sani, "UluslararasÄ± toplum Suriye rejiminin bir politika haline getirdiÄŸi cinayet, savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larÄ±n son bulmasÄ± ve sorumlulardan hesap sorulmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Al Sani ayrÄ±ca bazÄ± Arap Ã¼lkelerinin Katar'a uyguladÄ±ÄŸÄ± blokajÄ±n "vahim ve ÅŸiddetli" insan haklarÄ± ihlallerine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Al Sani, Ã¼lkesine yÃ¶nelik yasadÄ±ÅŸÄ± blokajdan ve Katar aleyhine alÄ±nan tek taraflÄ± Ã¶nlemlerden kaynaklanan insan haklarÄ± ihlallerinin BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi Ofisi tarafÄ±ndan teyit edildiÄŸini vurguladÄ±.
Filistin sorununa da deÄŸinen Al Sani, "Ä°srail uluslararasÄ± hukuku ihlal ediyor. Ä°srail'in sivillere yÃ¶nelik askeri gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±nÄ± sona erdirmesi ve yerleÅŸim politikalarÄ±nÄ± da durdurmasÄ± gerekiyor. Katar tÃ¼m taraflara iki devletli bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± ve iÅŸgalin sona erdirilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor." dedi.
Mozambik Devlet BaÅŸkanÄ± Filipe Jacinto Nyusi de silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ve yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§lerin birÃ§ok insanÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmaya devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Nyusi, Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan binlerce insanÄ±n yoksulluk ve silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± gÃ¶Ã§ etmeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 37. Oturumu, 23 Mart'a kadar devam edecek.
BM tarafÄ±ndan GÃ¼ney Sudan'daki insani duruma iliÅŸkin yayÄ±nlanan raporda, Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± taktirde 7 milyondan fazla kiÅŸinin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± belirtildi
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ABD YÃ¼ksek Mahkemesinin, Trump yÃ¶netiminin "Ã§ocuk yaÅŸta ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak getirilmiÅŸ yÃ¼z binlerce gencin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini" talep eden kararÄ± ile ilgili baÅŸvurusunu reddettiÄŸi bildirildi
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da yaÅŸananlarÄ±n insanlÄ±k adÄ±na utanÃ§ verici olduÄŸunu belirterek, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Suriye halkÄ±nÄ± korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesine yol aÃ§an siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus ajanlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Hollanda'daÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼Â Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in iki kiÅŸi tarafÄ±ndanÂ darbedilenÂ 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, hafif beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi
BM Genel Sekreteri Guterres, dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni bir giriÅŸim baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, BMGK'nin Suriye'ye iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
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