DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:07, 27 Åžubat 2018 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
21:50, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
'Dakar gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor'
'Dakar gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ Afrika turuÂ kapsamÄ±ndaÂ CezayirÂ veÂ Moritanya'dan sonra Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â Senegal'e gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyarete, Ã¼lke basÄ±nÄ± son bir haftadÄ±r geniÅŸ yer veriyor.Â 

Ãœlkede FransÄ±zca yayÄ±n yapan yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetelerden Le Soleil, ziyareti â€œHoÅŸ geldiniz, SayÄ±n BaÅŸkan" ÅŸeklinde manÅŸetten duyurdu.

Gazetenin haberinde, "Dakar, 28 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ uluslararasÄ± diplomasi satrancÄ±nda verimli hamleler yapan gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n, iki gÃ¼nlÃ¼k ziyaret kapsamÄ±nda Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtilen haberde, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye paralel olarak iki Ã¼lkenin heyetleri arasÄ±nda bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

"KITA ÃœLKELERÄ°NÄ° BU KADAR YOÄžUN ZÄ°YARET EDEN Ä°LK LÄ°DER"

Senegal'de yerel dil WolofÃ§a ile FransÄ±zca yayÄ±n yapan Leuz TV kanalÄ±nÄ±n haberinde, ziyaretin iki Ã¼lke iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendireceÄŸine iÅŸaret edilerek, ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkedeki TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± teÅŸvik amacÄ±yla TÃ¼rk firmalarÄ±nca Senegal'de inÅŸa edilen havalimanÄ±, spor salonu, kongre merkezi ve uluslararasÄ± bÃ¼yÃ¼k hali ziyaret edeceÄŸi kaydedildi.

Afrika haberlerini sayfasÄ±na taÅŸÄ±yan Intellivoire internet sitesinin haberinde de ErdoÄŸan'Ä±n 2005'te baÅŸlayan Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± sayesinde kÄ±ta Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda ticaret oranÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±ÄŸÄ± yorumu yapÄ±ldÄ±.

Haberde, bazÄ±larÄ±na birden fazla olmak Ã¼zere 39 Afrika Ã¼lkesine giden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n, dÃ¼nya liderleri arasÄ±nda kÄ±ta Ã¼lkelerini bu kadar yoÄŸun ziyaret eden ilk lider konumunda olduÄŸu vurgulandÄ±.

UluslararasÄ± Afrika basÄ±nÄ± da ErdoÄŸanâ€™Ä±n ziyaretine yer verdi.



Ä°lgili Konular dakar ErdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Cezayir'de
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Cezayir'de

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
Dakar gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor'
'Dakar gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.
Bakanlar Ã§ocuk istismarÄ±nda cezalarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k
Bakanlar Ã§ocuk istismarÄ±nda cezalarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Orgeneral Akar'dan yeni Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±
Orgeneral Akar'dan yeni Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak." dedi.
Edirne'de okullara 'kar' tatili
Edirne'de okullara 'kar' tatili

Edirne'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼n ara verilecek
Afrin ÅŸehidi Bilal AkpÄ±nar'Ä±n vasiyeti yerine getirildi
Afrin ÅŸehidi Bilal AkpÄ±nar'Ä±n vasiyeti yerine getirildi

Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirildi
Salih MÃ¼slim iÃ§in yeni kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi
Salih MÃ¼slim iÃ§in yeni kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili davada mahkeme heyeti, PKK/PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda yeni bir kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verdi
ErdoÄŸan'dan 'Soylu istifa edecek' iddiasÄ±na sert cevap
ErdoÄŸan'dan 'Soylu istifa edecek' iddiasÄ±na sert cevap

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turu Ã¶ncesinde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu istifa mÄ± edecek?' sorusuna, "Bu sÃ¶ylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz aÄŸÄ±r olacak ama ahlaksÄ±z troller vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lanlar, bizleri ciddi manada rahatsÄ±z etmektedir. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n istifasÄ± vesaire bu tÃ¼r ÅŸeyler asla sÃ¶z konusu deÄŸil." cevabÄ±nÄ± verdi
Ä°stanbul'da 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi
Ä°stanbul'da 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi

Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Macron 'ateÅŸkes' konusunda hem fikir
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Macron 'ateÅŸkes' konusunda hem fikir

ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in kar uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Ã–zel tim JÃ–H ve PÃ–H Afrin'e girdi
Ã–zel tim JÃ–H ve PÃ–H Afrin'e girdi

Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
Salih MÃ¼slim Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacak'
'Salih MÃ¼slim Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacak'

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Meclis bu hafta da yoÄŸun mesai yapacak
Meclis bu hafta da yoÄŸun mesai yapacak

SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bini
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bini aÅŸtÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO'nun bazÄ± seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazÄ± seferleri iptal edildi

BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

Haberler

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Macron 'ateÅŸkes' konusunda hem fikir
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Macron 'ateÅŸkes' konusunda hem fikir

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Tillerson 3 saatten fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Tillerson 3 saatten fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow Ankara'da
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow Ankara'da

ErdoÄŸan, Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev'i BeÅŸtepe'de kabul etti
ErdoÄŸan Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev'i BeÅŸtepe'de kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ruhani ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ruhani ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin ve Ä°dlib'i aynÄ± ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrin ve Ä°dlib'i aynÄ± ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'KudÃ¼s GenÃ§lik BaÅŸkenti' onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'KudÃ¼s GenÃ§lik BaÅŸkenti' onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Putin'le SoÃ§i ve Afrin'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Putin'le SoÃ§i ve Afrin'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 