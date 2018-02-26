21:50, 26 Åžubat 2018 Pazartesi

'Dakar gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ Afrika turuÂ kapsamÄ±ndaÂ CezayirÂ veÂ Moritanya'dan sonra Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â Senegal'e gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyarete, Ã¼lke basÄ±nÄ± son bir haftadÄ±r geniÅŸ yer veriyor.Â

Ãœlkede FransÄ±zca yayÄ±n yapan yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetelerden Le Soleil, ziyareti â€œHoÅŸ geldiniz, SayÄ±n BaÅŸkan" ÅŸeklinde manÅŸetten duyurdu.

Gazetenin haberinde, "Dakar, 28 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ uluslararasÄ± diplomasi satrancÄ±nda verimli hamleler yapan gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n, iki gÃ¼nlÃ¼k ziyaret kapsamÄ±nda Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtilen haberde, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye paralel olarak iki Ã¼lkenin heyetleri arasÄ±nda bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

"KITA ÃœLKELERÄ°NÄ° BU KADAR YOÄžUN ZÄ°YARET EDEN Ä°LK LÄ°DER"

Senegal'de yerel dil WolofÃ§a ile FransÄ±zca yayÄ±n yapan Leuz TV kanalÄ±nÄ±n haberinde, ziyaretin iki Ã¼lke iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendireceÄŸine iÅŸaret edilerek, ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkedeki TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± teÅŸvik amacÄ±yla TÃ¼rk firmalarÄ±nca Senegal'de inÅŸa edilen havalimanÄ±, spor salonu, kongre merkezi ve uluslararasÄ± bÃ¼yÃ¼k hali ziyaret edeceÄŸi kaydedildi.

Afrika haberlerini sayfasÄ±na taÅŸÄ±yan Intellivoire internet sitesinin haberinde de ErdoÄŸan'Ä±n 2005'te baÅŸlayan Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± sayesinde kÄ±ta Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda ticaret oranÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±ÄŸÄ± yorumu yapÄ±ldÄ±.

Haberde, bazÄ±larÄ±na birden fazla olmak Ã¼zere 39 Afrika Ã¼lkesine giden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n, dÃ¼nya liderleri arasÄ±nda kÄ±ta Ã¼lkelerini bu kadar yoÄŸun ziyaret eden ilk lider konumunda olduÄŸu vurgulandÄ±.

UluslararasÄ± Afrika basÄ±nÄ± da ErdoÄŸanâ€™Ä±n ziyaretine yer verdi.