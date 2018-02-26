'Dakar gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ Afrika turuÂ kapsamÄ±ndaÂ CezayirÂ veÂ Moritanya'dan sonra Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â Senegal'e gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyarete, Ã¼lke basÄ±nÄ± son bir haftadÄ±r geniÅŸ yer veriyor.Â
Ãœlkede FransÄ±zca yayÄ±n yapan yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetelerden Le Soleil, ziyareti â€œHoÅŸ geldiniz, SayÄ±n BaÅŸkan" ÅŸeklinde manÅŸetten duyurdu.
Gazetenin haberinde, "Dakar, 28 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ uluslararasÄ± diplomasi satrancÄ±nda verimli hamleler yapan gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rk lider Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
ErdoÄŸan'Ä±n, iki gÃ¼nlÃ¼k ziyaret kapsamÄ±nda Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtilen haberde, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye paralel olarak iki Ã¼lkenin heyetleri arasÄ±nda bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Senegal'de yerel dil WolofÃ§a ile FransÄ±zca yayÄ±n yapan Leuz TV kanalÄ±nÄ±n haberinde, ziyaretin iki Ã¼lke iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendireceÄŸine iÅŸaret edilerek, ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼lkedeki TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± teÅŸvik amacÄ±yla TÃ¼rk firmalarÄ±nca Senegal'de inÅŸa edilen havalimanÄ±, spor salonu, kongre merkezi ve uluslararasÄ± bÃ¼yÃ¼k hali ziyaret edeceÄŸi kaydedildi.
Afrika haberlerini sayfasÄ±na taÅŸÄ±yan Intellivoire internet sitesinin haberinde de ErdoÄŸan'Ä±n 2005'te baÅŸlayan Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ± sayesinde kÄ±ta Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda ticaret oranÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±ÄŸÄ± yorumu yapÄ±ldÄ±.
Haberde, bazÄ±larÄ±na birden fazla olmak Ã¼zere 39 Afrika Ã¼lkesine giden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n, dÃ¼nya liderleri arasÄ±nda kÄ±ta Ã¼lkelerini bu kadar yoÄŸun ziyaret eden ilk lider konumunda olduÄŸu vurgulandÄ±.
UluslararasÄ± Afrika basÄ±nÄ± da ErdoÄŸanâ€™Ä±n ziyaretine yer verdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak." dedi.
Edirne'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼n ara verilecek
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirildi
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili davada mahkeme heyeti, PKK/PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda yeni bir kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turu Ã¶ncesinde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu istifa mÄ± edecek?' sorusuna, "Bu sÃ¶ylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz aÄŸÄ±r olacak ama ahlaksÄ±z troller vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lanlar, bizleri ciddi manada rahatsÄ±z etmektedir. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n istifasÄ± vesaire bu tÃ¼r ÅŸeyler asla sÃ¶z konusu deÄŸil." cevabÄ±nÄ± verdi
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.