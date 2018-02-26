CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Cezayir'de

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 20.40'taÂ Cezayir'e vardÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir Houari Boumediene HavalimanÄ±'na gidiÅŸinde Cezayir Millet Konseyi BaÅŸkanÄ± Abdelkader BensalahÂ tarafÄ±ndanÂ resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
ErdoÄŸan ve Bensalah'Ä±n tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. TÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± denetleyen ErdoÄŸan ve Bensalah, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Bensalah tÃ¶renin ardÄ±ndan bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
KarÅŸÄ±lamada, Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdelkader Messahel, Posta, HaberleÅŸme ve Bilgi Teknolojileri BakanÄ± Houda Imene Feraoun ve TÃ¼rkiye'nin Cezayir BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mehmet Poroy da yer aldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da Cezayir'e geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir temaslarÄ± kapsamÄ±nda Åžehitler Abidesiâ€™ni ziyaret ederek Ã§elenk bÄ±raktÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan Cezayir Millet Konseyi BaÅŸkanÄ± Abdelkader Bensalah ile Åžehitler Abidesi'ne geÃ§ti.Â
Abideye Ã§elenk bÄ±rakan ErdoÄŸan, ÅŸehitler iÃ§in dua etti.Â
ErdoÄŸan'a ziyaretinde, beraberindeki heyet Ã¼yeleri de eÅŸlik etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 5 gÃ¼n sÃ¼recek Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Cezayir'e gitti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Senegal'e yapacaÄŸÄ± ziyaret, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen basÄ±n organlarÄ±nda geniÅŸ yer aldÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, Ã‡ocuk istismarÄ± ile ilgili olarak, "CezalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda biz bakan arkadaÅŸlar olarak mutabÄ±kÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Afrin'de bulunan ve menÅŸei ne olursa olsun bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen tÃ¼m terÃ¶ristler ile bunlarÄ± destekleyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler mutlaka hezimete uÄŸratÄ±lacak." dedi.
Edirne'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime yarÄ±n bir gÃ¼n ara verilecek
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirildi
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili davada mahkeme heyeti, PKK/PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim hakkÄ±nda yeni bir kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talepnamesi dÃ¼zenlenmesine karar verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turu Ã¶ncesinde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu istifa mÄ± edecek?' sorusuna, "Bu sÃ¶ylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz aÄŸÄ±r olacak ama ahlaksÄ±z troller vasÄ±tasÄ±yla yapÄ±lanlar, bizleri ciddi manada rahatsÄ±z etmektedir. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n istifasÄ± vesaire bu tÃ¼r ÅŸeyler asla sÃ¶z konusu deÄŸil." cevabÄ±nÄ± verdi
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nca YenikapÄ± metro istasyonunda aÃ§Ä±lan 'HocalÄ±'ya Adalet' sergisi, 27 Åžubat'a kadar gezilebilecek
ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'deki son geliÅŸmelerin ve ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ä°ki lider, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere insani durumun iyileÅŸmesi iÃ§in ateÅŸkesin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±
Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re, soÄŸuk ve karlÄ± hava dalgasÄ± Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul iÃ§in Ã§arÅŸamba akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, perÅŸembe sabahÄ± sona ereceÄŸi belirtildi
Jandarma ve Polis Ã–zel Harekat timleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Kilis GÃ¼lbaba ve Hatay Hassa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Afrin'e girdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu PYD'nin eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in bugÃ¼n Ã‡ekya'da yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SeÃ§im ittifakÄ±nÄ± yasal hale getirecek dÃ¼zenleme, bu haftada Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Genel Kurul'un gÃ¼ndeminde ise Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± olacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2059 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
BUDO seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.