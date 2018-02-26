GÃ¼ncelleme: 01:15, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Cezayir'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 20.40'taÂ Cezayir'e vardÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir Houari Boumediene HavalimanÄ±'na gidiÅŸinde Cezayir Millet Konseyi BaÅŸkanÄ± Abdelkader BensalahÂ tarafÄ±ndanÂ resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

ErdoÄŸan ve Bensalah'Ä±n tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. TÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± denetleyen ErdoÄŸan ve Bensalah, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Bensalah tÃ¶renin ardÄ±ndan bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

KarÅŸÄ±lamada, Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdelkader Messahel, Posta, HaberleÅŸme ve Bilgi Teknolojileri BakanÄ± Houda Imene Feraoun ve TÃ¼rkiye'nin Cezayir BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mehmet Poroy da yer aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da Cezayir'e geldi.

ERDOÄžAN, ÅžEHÄ°TLER ABÄ°DESÄ°'NE Ã‡ELENK BIRAKTI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir temaslarÄ± kapsamÄ±nda Åžehitler Abidesiâ€™ni ziyaret ederek Ã§elenk bÄ±raktÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan Cezayir Millet Konseyi BaÅŸkanÄ± Abdelkader Bensalah ile Åžehitler Abidesi'ne geÃ§ti.Â

Abideye Ã§elenk bÄ±rakan ErdoÄŸan, ÅŸehitler iÃ§in dua etti.Â

ErdoÄŸan'a ziyaretinde, beraberindeki heyet Ã¼yeleri de eÅŸlik etti.