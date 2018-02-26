GÃ¼ncelleme: 01:45, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

Suudi Arabistan ordusunda deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'daÂ Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ±Â emekliye sevk edilirken,Â Kara Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±nÂ yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± veÂ Ã¼st dÃ¼zey yetkiliÂ gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yayÄ±mlananÂ yeni kraliyet kararnamelerineÂ gÃ¶re,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-BunyanÂ veÂ Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Muhammed bin Avad SuhaymÂ emekliye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Fehd bin Turki bin AbdÃ¼laziz'inÂ yanÄ± sÄ±raÂ Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ahmed es-SalimÂ ileÂ Hamed bin Halef el-Halef,Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal KalkÄ±nma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed el-Humeydan,Â DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf es-SadunÂ gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.

Cevf BÃ¶lge Emiri Fehd bin BenderÂ de gÃ¶revden alÄ±nanlar arasÄ±nda yer aldÄ±.

YENÄ° ATAMALAR

Ã–te yandan boÅŸalan makamlara yeni atamalar da yapÄ±ldÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Feyyaz er-Ruveyli getirilirken, orgeneral rÃ¼tbesine terfi ettirilen Fehd el-Matir Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na, yine orgeneralliÄŸe yÃ¼kselen Turki bin Bender bin AbdÃ¼laziz Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

Yeni Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak Bender bin Abdullah el-MeÅŸari ve Muhammed el-Muhenna tayin edilirken, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ahmed Kattan, Ekonomi ve Planlama BakanlÄ±ÄŸÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ise Halid bin Suud eÅŸ-Åženifi ve Faysal bin FadÄ±l el-Ä°brahim atandÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal KalkÄ±nma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak TemadÄ±r bin Yusuf er-Remah, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na da Åželan bin Racih bin Åželan getirildi. ÅžÃ»ra Meclisi Genel Sekreteri ise Muhammed bin Dahil el-Matiri oldu.

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz ayrÄ±ca, Ulusal Savunma Stratejisi'ni geliÅŸtirme Ã§erÃ§evesinde hazÄ±rlanan ve insan kaynaklarÄ± ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± da kapsayan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± programÄ±nÄ± geliÅŸtirme vizyonunu da imzaladÄ±.