GÃ¼ncelleme: 02:20, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

GÃ¼ney Sudan'da 7 milyondan fazla kiÅŸi aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), BM GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FAO) ve DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP) tarafÄ±ndan GÃ¼ney Sudan'daki insani duruma iliÅŸkin rapor yayÄ±mlandÄ±.

Raporda, Ã¼lkeye Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir insani yardÄ±m ve eriÅŸim izni saÄŸlanmamasÄ± halinde 7 milyondan fazla insanÄ±n aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

YaÄŸÄ±ÅŸsÄ±z geÃ§ebilecek mayÄ±s ve temmuz aylarÄ± arasÄ±ndaki dÃ¶nemin aÃ§lÄ±k iÃ§in en riskli zaman dilimi olacaÄŸÄ± belirtilen raporda, Ã¶zellikle 29 bini Ã§ocuk olmak Ã¼zere 155 bin kiÅŸinin "aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n en ÅŸiddetli evresini" yaÅŸayabileceÄŸine dikkat Ã§ekildi.

BM raporunun geÃ§en yÄ±l GÃ¼ney Sudan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde kÄ±tlÄ±k ilan edilmesini takiben hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan raporda, geÃ§en ay 5,3 milyon kiÅŸinin her gÃ¼n yiyecek bulmakta zorluk Ã§ektiÄŸine iÅŸaret edildi.

Rapora dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klayan FAO Sudan Temsilcisi Serge Tissot, "Durum son derece hasas ve yeni bir kÄ±tlÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸmaya yakÄ±nÄ±z. Tahminler sert. EÄŸer bu tahminleri gÃ¶z ardÄ± edersek artan bir trajedi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Tissot, Ã§iftÃ§ilerin desteklenmesi durumunda, yerel Ã¼retim artÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± Ã¼lkenin gÄ±da gÃ¼venliÄŸi durumunda hÄ±zlÄ± geliÅŸme gÃ¶rÃ¼leceÄŸini kaydetti.

WFP GÃ¼ney Sudan Temsilcisi Adnan Khan ise yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼lkedeki durumu her geÃ§en yÄ±l daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirdiÄŸini belirtti.

Sudan'dan ayrÄ±larak 2011'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti.

HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± KalkÄ±nma Otoritesi (IGAD) gÃ¶zetiminde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonucu 17 AÄŸustos 2015'te taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lsa da baÅŸkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden patlak vermiÅŸti.

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